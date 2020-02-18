Osmangazi'de kaçağa taviz yok

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, Çukurca Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilmiş 2 katlı binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çukurca Mahallesinde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan 2 katlı binayı yıktı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda, 2 katlı bina iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.
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