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Osmangazi’de şenlik zamanı Fetih şenlikleri için geri sayım başladı Bursa’da bayram havası yaşanacak

İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar başladı. 3 Nisan Cuma günü II. Selim döneminin anlatıldığı sempozyum ile başlayacak olan şenlikler, 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Rahvan Atları Koşusu ile son bulacak.

Osmangazi’de şenlik zamanı Fetih şenlikleri için geri sayım başladı Bursa’da bayram havası yaşanacak

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar başladı. 3 Nisan Cuma günü II. Selim döneminin anlatıldığı sempozyum ile başlayacak olan şenlikler, 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Rahvan Atları Koşusu ile son bulacak.
Bursa’nın fethinin 694’ncü yılında düzenlenecek Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin hazırlık toplantısı, Merinos Tren İstasyonu’nda yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şenliklere destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bu yıl köy kınasıyla köy düğününün yapılacağı Yeniceabat, Armutköy ve Dereçavuş’un tanıtım kitabını yazan Raif Kaplanoğlu ile Özer Güleç’in de hazır bulunduğu toplantıda, şenliklerin daha güzel ve ilgi çekici hale getirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Dündar: "Şehrimizde bayram havası yaşatacağız"
Nisan ayı süresince Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacak şenliklerin bayram havasında geçeceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geniş bir program hazırladıklarının altını çizdi. Dündar, “Geleneksel hale gelen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri süresince birbirinden renkli etkinliklere imza atacağız. Bu yıl da fetih yürüyüşü, köy düğünü, tarihi kent koşusu, sempozyum ve çeşitli etkinlikler ile şehrimizde bayram havası yaşatacağız. Balkanlar’dan Orta Asya’ya birçok ülkeden misafir ağırlayacağız. Dolayısıyla turizm adına da şehrin tanıtımına katkı sağlayacağız. Ayrıca şenlikler kapsamında gerçekleşecek sempozyumda, II. Selim Dönemi hakkında akademisyenlerimiz bildiri sunacak. Böylece sempozyum ve köy kitaplarının ortaya çıkmasıyla tarihi yeniden gözden geçirme fırsatı bulacağız” dedi.
Fetih Şenlikleri’nin her yönüyle ses getireceğini vurgulayan Başkan Dündar, “Bu yıl farklı bir etkinlik olarak mahalleler arası futbol turnuvası düzenleyeceğiz. ‘Fetih Kupası’ adını verdiğimiz turnuvamız ile vatandaşlarımız hem spor yapacak hem de kaynaşma fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra Gezek programıyla etkinliğimizi zenginleştireceğiz. Şenliklerin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Fetih Yürüyüşü’nü vatandaşlarımızın geniş katılımıyla gerçekleştireceğiz. Asırlardır devam eden köy kınası ve köy düğünü geleneğini günümüzde yaşatmaya devam edeceğiz. Köy kınası için Yeniceabat, köy düğünü için ise Armutköy Mahalleleri’ni belirledik. Bunun yanı sıra uluslararası statüye kavuşan Tarihi Kent Koşusu’nda yerli ve yabancı atletler yer alacak. Son olarak Rahvan Atları Koşusu ile şenliklerde coşku en üst seviyeye çıkacak. Şenliklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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