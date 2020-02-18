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DEİK’in hedefi ve ticari diplomasi başlıkları Bursa’da ele alındı

İHA

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu" etkinliğinin ilkine ev sahipliği yaptı.

DEİK’in hedefi ve ticari diplomasi başlıkları Bursa’da ele alındı

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen “DEİK ile Ticari Diplomasi Yolculuğu” etkinliğinin ilkine ev sahipliği yaptı.
BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen etkinliğe, DEİK Başkanı Nail Olpak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin dünyanın en büyük 17 ekonomi arasında yer almasında Bursa’nın kilit rol oynadığını söyledi. Burkay, “Bursa’nın sanayi kenti kimliği, Türkiye ekonomisini hedeflerine taşıyacak büyük bir güce ulaştı. Bursa, 16 milyar dolar ihracat gerçekleştiren, 10 milyar dolara yakın ithalatı olan bir kent. İhracat birim değerine baktığımızda ise 4 dolar ile Türkiye’nin hedeflerini şimdiden yakalamayı başarmış bir şehir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa’nın geçmişten gelen bu gücünü geleceğe taşımak adına projeler üretiyoruz” dedi.
Türkiye’nin en büyük hedeflerinden birisinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olduğunu dile getiren Burkay, “Bursa ve ülkemiz için ihracat önemli. Artık sadece ürünlerimizle o pazarlarda yer almak yeterli olmuyor. Firmalarımızı global oyuncular yapmak zorundayız. Bursa iş dünyası olarak, DEİK ile ortaklaşa çok önemli organizasyonlara imza atıyoruz. Küresel arenada fotoğrafı doğru okumalı ve kendi oyun planımızı kendimiz kurgulamalıyız. Sahip olduğumuz gücü ve kabiliyeti bu şekilde hazırlamalıyız ” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DEİK tarafından düzenlenen programın Bursa’da başlamasının önemli olduğunu belirterek, etkinliğin Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ‘Ticari Diplomasi ve DEİK’in Hedefi’ başlıklı panelin moderatörlüğünü DEİK Başkanı Nail Olpak yaptı. Olpak, konuşmasında DEİK’in çalışmalarını, yapısını ve yurt dışına açılmak isteyen firmalara katkılarını anlattı. Nail Olpak, DEİK’in yolculuğunun 1985 yılında başladığını söyledi. Şu anda DEİK’in 146 ayrı ülkede iş konseyleriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Olpak, “DEİK, ülkeler arası iş konseyleri ile faaliyet gösteren bir yapı. Konseylerimiz arasında Bulgaristan da var, Yeşil Burun Adaları da var. Dünyanın dört bir yanına yayılmış hatta büyükelçilik sayısından biraz fazla noktaya ulaşan bir networke sahibiz” ifadelerini kullandı.
Ticari diplomasinin Türkiye’nin ülkeler arası ilişkilerinde önemli olduğunu kaydeden Nail Olpak, “Ticari diplomasi konusunu da bugün işleyeceğiz. Ülkelerin geldiği nokta çerçevesinde ticaret ve diplomasinin beraber hareket etmesi gerekiyor. Burada sivil kanadın da aktif olması gerekiyor. Ticaret ve yatırım yapıyoruz. Ticaret hedeflerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu noktada ticari diplomasi önemli bir rol üstleniyor. Firmalarımızın hangi ülkede yer almasına değil, firmalarımızın hedef pazarlardaki önünü açmak, karar vericilere ulaşmasını sağlamak ve onların o ülkelere sesini ulaştırmak istiyoruz” dedi.
Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, bilgi ve tecrübe alt yapısına sahip DEİK’in ülkeler arasındaki diyaloğun güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı. Posta Gazetesi ve CNN Türk’ten Hakan Çelik, DEİK’in ülke konseyleri ile etkin bir görev üstlendiğini belirtti.
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve BOSCH Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bursa’nın Türkiye’nin stratejik kentlerinden birisi olduğunu belirterek, “Bursa’daki dijital dönüşüm konusunda çalışmalarımız muhtelif projelerde ortak zeminlerde devam ediyor. Gerek tecrübe paylaşımı gerek Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın yürüttüğü projelerde yer alıyoruz. Bu vizyonundan dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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