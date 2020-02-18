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Nilüfer’de davullu zurnalı toplu sözleşme

İHA

Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL A.Ş. ve DİSK Genel İş Sendikası arasında 1710 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre NİLBEL A.Ş. personelinin günlük yevmiyelerine 8 ile 31 TL arasında değişen iyileştirmeler yapılacak. İyileştirme sonrası Nilüfer Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 3 bin 53 TL olacak.
Nilüfer Belediyesi çalışanları toplu sözleşme sevinci yaşadı. Nilüfer Belediyesi iştiraki olan NİLBEL A.Ş. çalışanı 1710 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı. Halk Evi’ndeki törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, DİSK Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlar katıldı.
Erdem: "İş barışı ve ücret dengesine öncelik verdik"
Çalışanların büyük sevinç yaşadığı törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ekonomik kriz koşullarında olabildiğince kurum içindeki dengeleri koruyarak, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeye çaba gösterdiklerini belirtti. Sözleşme görüşmeleri sürecine değinen Başkan Turgay Erdem, iş barışı ve ücret dengesinin sağlanabilmesi adına düşük ücretli çalışanların yol ve yemek ücretleri ile yevmiyelerinin iyileştirilmesine öncelik verdiklerini vurguladı. NİLBEL çalışanlarına yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi de veren Erdem şöyle konuştu:
“Bu doğrultuda bütçemiz ve olanaklarımız elverdiği ölçüde en yüksek limite kadar zam ve iyileştirme yapmaya gayret ettik. Örnek vermek gerekirse, düşük ücret grubunda olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 289 çalışanımıza günlük 12 lira yevmiye artışı ve günlük 19,36 lira yolyemek zammı ile birlikte toplamda 31,36 lira, yani yüzde 30,75 oranında iyileştirme yapıldı. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 390 çalışanımıza günlük 12 lira yevmiye artışı ve günlük 10,70 lira yolyemek zammı ile birlikte toplamda 22,70 lira yani yüzde 22,25 oranında iyileştirme yapıldı.”
Sözleşme kapsamında 1710 NİLBEL A.Ş. çalışanlarının günlük yevmiyelerine 8 ile 31,36 TL arasında değişen iyileştirmeler yapıldığının altını çizen Erdem, “Sonuç olarak bu gruptaki çalışanlarımız için en düşük maaş 3053 lira olarak belirlendi. Hepimize hayırlı olsun diyorum” dedi.
Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak da, “Toplu iş sözleşmesi, Nilüfer Belediyesi yönetiminin, sosyal demokrat düşüncenin, emek ve emekçiye verdiği değerin bir göstergesi olacaktır. Bu vesileyle emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem’e ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Toplu iş sözleşmesinin Nilüfer Belediyesi çalışanlarımıza ve tüm emekçilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale, NİLBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile DİSK Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak toplu iş sözleşmesini imzaladı. Toplu iş sözleşmesinin ardından çalışanlar, Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Çalışanlar, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde çiftetelli oynadı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de çalışanların sevincine ortak oldu ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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