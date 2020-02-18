Lazer teknolojisiyle çözülen cinayetin sanığı: "Böyle bir şey olacağını bilsem ayağıma sıkardım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lazer teknolojisiyle çözülen cinayetin sanığı: "Böyle bir şey olacağını bilsem ayağıma sıkardım"

İHA

Bursa'da, çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün sırtına isabet edip ölümüne, Eren Barış Yüksel'in de yaralanmasına neden olan mermilerin çıktığı tabancayı ateşlediği, lazer teknolojisiyle tespit edilen Ozan Keskin'in, tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. Keskin, "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm, söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

Lazer teknolojisiyle çözülen cinayetin sanığı: "Böyle bir şey olacağını bilsem ayağıma sıkardım"

Bursa'da, çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün sırtına isabet edip ölümüne, Eren Barış Yüksel'in de yaralanmasına neden olan mermilerin çıktığı tabancayı ateşlediği, lazer teknolojisiyle tespit edilen Ozan Keskin'in, tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. Keskin, "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm, söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk'ün (47) sırtına, mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in (17) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşunu ve aynı çaptaki 2 merminin belli uzaklıktan sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmasını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan ekipler, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre uzaklıktaki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e (25) ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'yaralama' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Ozan Keskin'in, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ozan Keskin, avukatı Engin Kara ve müştekiler ile yakınları katıldı. Daha önceki savunmasını tekrarlayan Keskin ise "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm, söyleyeceklerim bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Duruşmada dinlenen tanık Rıfat Şut, "Olay tarihinde Milayim, ben, Sabit ve Ramazan oturuyorduk. Muhabbet ederken bir ses geldi. Milayim hemen ayağa kalktı, Bir şey oluyor, bir şey çarptı dedi. Kalkıp arkasına baktığımda sağ arkada ufak bir delik vardı. Peçeteyi tampon yaptım, bir iki dakika geçtikten sonra öksürmeye başladı. Ağzından kan geldi ve yüzükoyun masaya yatırdık. Daha sonra ambulans geldi alıp götürdü. Benim bilgim bundan ibarettir" dedi. Diğer tanık Ramazan Kazanmış ise "Olay tarihinde ben Milayim, Sabit ve Rıfat birlikte kahvede oturuyorduk. Sohbet ederken birden pıt diye bir ses geldi. Daha sonra Milayim sırtım yanıyor dedi. Sırtını açıp baktığımızda ufak bir delik vardı, hafif kan geliyordu. Ambulans ile polise haber verdik. Daha sonra ambulansın geleceği tarafa gitmiştim, geri döndüğümde masada yatıyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, tanık Sevcan Ç.'nin duruşmaya zorla getirilmesine, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine ve sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs hakim karşısında
YEREL HABERLER Kendini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ...
DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı(2)
YEREL HABERLER DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı(2)
DEAŞ'lı infazcı babanın oğlu da örgüt üyesi çıktı Sözde terör örgütünün infazcı komutanının oğlu da Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ'lı infazcı babanın oğlu da örgüt üyesi ...
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Telefonu bırakıp kitap okuyana okudukları kitap hediye
YEREL HABERLER Telefonu bırakıp kitap okuyana okudukları kitap ...
Nilüfer’de davullu zurnalı toplu sözleşme
YEREL HABERLER Nilüfer’de davullu zurnalı toplu sözleşme
Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması
DEİK’in hedefi ve ticari diplomasi başlıkları Bursa’da ele alındı
YEREL HABERLER DEİK’in hedefi ve ticari diplomasi başlıkları ...
O kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER O kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Devriye gezen polisler yangını fark etti, apartman tahliye edildi
YEREL HABERLER Devriye gezen polisler yangını fark etti, apartman ...
'Sahte avukat', dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi
YEREL HABERLER 'Sahte avukat', dolandırıcılık suçlamasını kabul ...
Ampullerin içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Ampullerin içinden uyuşturucu çıktı
Osmangazi’de şenlik zamanı Fetih şenlikleri için geri sayım başladı Bursa’da bayram havası yaşanacak
YEREL HABERLER Osmangazi’de şenlik zamanı Fetih şenlikleri için geri ...
Osmangazi'de kaçağa taviz yok
YEREL HABERLER Osmangazi'de kaçağa taviz yok
Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer yıl hapis
YEREL HABERLER Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer ...
Gemlik Belediyesi’nde dijital dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde dijital dönüşüm başlıyor
Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2)
YEREL HABERLER Evine çağırdığı komşusunu öldürdü (2)
Benim şehrim, benim üniversitem Bursa'da üniversiteye hazırlanan öğrencileri Uludağ Üniversite'sini gezdi
YEREL HABERLER Benim şehrim, benim üniversitem Bursa'da üniversiteye ...
Alt komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Alt komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Nilüfer’de “Çocuklara Kitap Söyleşisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de “Çocuklara Kitap Söyleşisi
Ampulün içerisinde uyuşturucu çıktı Bursa'da narkotik operasyonunda ampulün içerisinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Ampulün içerisinde uyuşturucu çıktı Bursa'da narkotik ...
Çatı katından çıkan dumanları polis ekipleri fark etti Bursa'da 4 katlı müstakil binanın çatı katında yangın çıktı
YEREL HABERLER Çatı katından çıkan dumanları polis ekipleri fark ...
BEBKA Bilecik'te toplandı
YEREL HABERLER BEBKA Bilecik'te toplandı
Mustafa Esgin: "Çocuklarımızın eğitimi ve güvenliği önceliğimiz" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin yıkılacak okullarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Mustafa Esgin: "Çocuklarımızın eğitimi ve güvenliği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X