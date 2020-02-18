İbrahim Üzülmez: BB Erzurumspor maçını final maçı olarak değerlendirmiyorum

- Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının bir kırılma maçı olmadığına işaret ederek, "Final maçları bir tanedir, eğer o maçı kazanır şampiyon olursanız o benim için final maçıdır. Dolayısıyla bu anlamda önemli bir maç ama bir final maçı anlamında değerlendirmiyorum" diye konuştu.

TFF 1´inci Lig´in 23´üncü haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor´da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör İbrahim Üzülmez zorlu randevu öncesi açıklamalarda bulundu.

"DURUŞ VE KARAKTERİMİZİ, BUNDAN SONRAKİ HAFTALARDA DA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Adana Demirspor karşısında alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten teknik direktör Üzülmez, "Haftasonu bizim adımıza sevindirici olan 64 dakikalık içerisinde oynanan futbol. Gerçekten belki de sezonun en önemli oyunlarından birisini oynadık. Oyuncularımız istekli, coşkulu mücadele ortaya koydular. Rakibimiz de iyi bir takımdı, onlar da ofansif anlamda üretken bir takımdı, ona rağmen rakibe 64 dakikalık sürede pozisyon vermeyerek önemli 3 puan aldık. Önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzu iyileştirerek devam etmemiz gerekiyor. Erzurumspor deplasmanı hem saha hem hava şartları zor olacaktır. Onlar da puan kaybetmeleriyle beraber bu maçta farklı motive olacaklardır. Oyuncularıma güveniyorum. Bu süre zarfında zaman zaman sıkıntılar yaşamamıza rağmen, hele ki Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından ayağa kalkmak çok kolay değildi. Hem Osmanlıspor maçının ikinci yarısında hem bu maçın 90 dakikalık periyodunda doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. İki maçta 6 puan aldık ama daha kat etmemiz gereken çok yol var. Daha fazla mücadele etmemiz lazım, daha fazla birbirimize sarılmamız lazım ki ligin son kulvarları zordur. Bu zorlukların üstesinden gelmek için de bu ana kadar gösterdiğimiz duruş ve karakterimizi, bundan sonraki haftalarda da göstermemiz gerekiyor" dedi.

"BU MAÇLAR LİGİN BELİRLEYİCİ MAÇLARI OLMAYACAKTIR"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının bir kırılma maçı olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Tabii ki kazanan takım için moral ve motivasyon üst seviyeye çıkacaktır ama bu maçı kazanan takım şampiyon oldu gibi bir söylem içerisine girmek yanlıştır. İki tane iyi ve kaliteli oyunculara sahip takımın mücadelesi olacaktır. Erzurum saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyecektir çünkü Erzurum deplasmanı saha ve hava şartlarıyla kolay olmayacaktır. Giden takımlar sıkıntı yaşıyor ama zaten oyuncularımıza bu olumsuz tabloyu yaşamamaları adına uyarılara başladık. Bu bir maçtır, Adana Demirspor maçı öncesinde de aynı düşüncedeydim. Bu maçlar ligin belirleyici maçları olmayacaktır. Düşüncem de final maçları bir tanedir, eğer o maçı kazanır şampiyon olursanız o benim için final maçıdır. Dolayısıyla bu anlamda önemli bir maç ama bir final maçı anlamında değerlendirmiyorum" şeklinde konuştu.

"MESLEKTAŞLARIMIN AYRILMASI BİZLERİ ÜZÜYOR"

Erzurum temsilcisindeki teknik direktör değişikliğine ilişkin gelen soruyu da yanıtlandıran Üzülmez, "Bu tür değişimler profesyonellikte var. Biz de geçmiş dönemlerde bu ayrılıkları yaşadık. Zor oluyor, teknik adamlar için kolay bir durum değil. Herkes başarılı olmak istiyor, herkes bu meslekten ekmeğini yemeye çalışıyor ama futbolda başarısız sonuçlar olduğu zaman ilk teknik adamlar gidiyor. Bu anlamda meslektaşlarımın ayrılması bizleri üzüyor. Bundan sonraki yaşamlarında onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ BİR ŞEKİLDE MAÇ KAZANMAK İSTEMİYORUZ"

Erzurum deplasmanında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek Özer Hurmacı ve Abdullahi Shehu´nun eksikliğinde oyun kurgusunda değişiklik yapıp yapmayacağına dair gelen bir soruya ise Üzülmez, "Cezalı arkadaşlarımızın yerine oynatacağımız başka arkadaşlarımız var. Bugün itibariyle bu anlamda çalışmalara başladık. Nasıl bir 11 ile çıkarız, nasıl oyuncu tercihlerinde bulunabiliriz diye kafamızda maçı oynamamız gerekiyor. Oyun içerisinde bir mevkide sürprizler olabilir. Benim için görev alan oyuncu grubundan maksimun verim almak en doğal hakkımız. Oyuncularımızın hepsi oynamak istiyor, şampiyonluk potasına girdiğimiz son dönemeçte oynamak istiyor. Görev alacak arkadaşlarımız görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. Saha dışındaki algıların da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ligde, hakemlerden özellikle lehimize karar versin düşüncesinde olmadım, hep adaletli olmaya çalıştım. Bursaspor´a, Adana Demirspor´a hatalar oluyor. Menemenspor deplasmanında penaltımız var ki, hakem seminerlerinde gösterilmiş olmasına rağmen o penaltıyı kazanamadık. Bazı takımlar, kendilerine yapıldığı zaman algı operasyonuna giriliyor. Saha içerisinde kalınması taraftarıyım. Hak eden kazansın, şampiyon olsun. Süper Lig´de geçen sene Bursaspor, VAR´dan dolayı çok sıkıntılar yaşadı. Herkesin sağ duyulu kalmasını isterim. Hakem belki Seleznov´un pozisyonunda sarı kart ile geçiştirilemeyebilirdi, bunu da açık açık söylüyorum, ben bu konuda oyuncumu da uyardım. Hiçbir zaman Bursaspor ya da İbrahim Üzülmez olarak haksız bir şekilde maç kazanmak istemiyoruz. Bu lehine olduğu zaman susup, aleyhine olduğu zaman konuşmak da çok doğru değil. Biz herkesten adaletli, vicdanlı kararlar vermesini istiyoruz" yanıtını verdi.

Zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ancak oyuncularının, takımı en iyi şekilde en iyi yere getirmek için mücadele verdiğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, "İnanıyorum, güveniyorum oyuncularıma. Karakterli oyuncu grubuna sahibim. Onlar da iyi bir şekilde hazırlanarak, Bursaspor´u saha içerisinde en iyi şekilde temsil etmeye ve en iyi sonuçları almaya çalışacak" açıklamalarında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

Antrenmandan detaylar



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