Kestel’de ‘Türk Halk Müziği’ Rüzgarı

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ve Grup Kucaklaşma, İbrahim Özen, Barış Sarı ile Diyap Eren Kahraman’ın sahne aldığı ‘Türk Halk Müziği’ konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kestel Belediyesi tarafından, Şubat Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Türk Halk Müziği’ konserinde katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde Grup Kucaklaşma, İbrahim Özen, Barış Sarı ve Diyap Eren Kahraman, Kestellilerle buluştu. Etkinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcıları Hasan Aras ile Haluk Kürel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman, Kestel Belediyesi Şube Müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Grup Kucaklaşma, İbrahim Özen, Barış Sarı ve Diyap Eren Kahraman, seslendirdiği Türkü derlemeleri ve yöresel şarkılar izleyenleri mest etti.

Şubat ayı etkinlikleriyle dolu bir ay geçirdiklerini söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel halkımızı sanatçılarımızla buluşturduk. Bu konserde sahne alan sanatçılarımızı daha önce de misafir etmiştik. Yeni açtığımız Kestel Kültür Merkezi’nde yeniden kendilerini ağırladık. Etkinliğimize gelerek salonu dolduran yüzlerce vatandaşımıza ve bizlere keyifli anlar yaşatan sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.