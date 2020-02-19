İş adam Kaptan vefat etti

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Gemlikli iş adamı ve Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden Zeki Kaptan hayatını kaybetti.

Gemlikli iş adamı Zeki Kaptan, hayata gözlerini yumdu. Kaptan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaptan, bölgede özellikle otoban ve güçlü kuruluşlara verdiği hafriyat, dolgu, liman tahkimat işleri, nakliye ve inşaat sektörünün çeşitli dallarında hizmet veren, kendi adını taşıyan firmanın sahibiydi.

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