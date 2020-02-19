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İş adam Kaptan vefat etti

İHA

Gemlikli iş adamı ve Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden Zeki Kaptan hayatını kaybetti.

Gemlikli iş adamı ve Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden Zeki Kaptan hayatını kaybetti.
Gemlikli iş adamı Zeki Kaptan, hayata gözlerini yumdu. Kaptan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaptan, bölgede özellikle otoban ve güçlü kuruluşlara verdiği hafriyat, dolgu, liman tahkimat işleri, nakliye ve inşaat sektörünün çeşitli dallarında hizmet veren, kendi adını taşıyan firmanın sahibiydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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