Gemlik Belediyespor’un genç file bekçisi Bursaspor’da

Gemlik Belediyespor’un genç file bekçisi Ömer Faruk Yiğit, Bursaspor’a transfer oldu.

Gemlik Belediyespor’un genç yetenekleri kendini geliştirerek, profesyonel olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2017 yılından beri Gemlik Belediyespor formasını terleten genç file bekçisi Ömer Faruk Yiğit, Türkiye 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un U15 Bölgesel Gelişim Lig Akademi takımıyla beraber top koşturacak. 2005 doğumlu Yiğit’in performansı birçok futbol otoritesi tarafından takdirle karşılanıyordu.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu ise, Gemlik Belediyespor’un bir okul olduğunu ifade ederken, Ömer Faruk gibi genç yetenekler yetiştirmek için hiç durmadan çalışmalara devam edeceklerini de belirtti.

Henüz 15 yaşında olan Ömer Faruk Yiğit, U14, U15 ve U17 takımlarında oynadı. Yiğit şimdi Bursaspor U15 takımıyla beraber Vakıfköy tesislerinde antrenmana çıkacak.

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