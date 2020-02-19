Liseli öğrencilerden Başkan Aktaş’a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’daki okullarda düzenlenen Doğudan Gelen IşıkMüslüman Bilim Adamları konferanslarına katılan liseli öğrenciler, Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOFAŞ Fen Lisesi Müdürü Süleyman Şeker, Nilüfer İMKB Fen Lisesi Müdürü Mustafa Ersoy ve Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Avşar ile Doğudan Gelen IşıkMüslüman Bilim Adamları konferanslarına katılan liseli öğrencileri kabul etti. Liseliler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine yönelik organize edilen konferanslar ve Fuat Sezgin İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gezisi sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Başkan Aktaş, yeni belediye binasındaki makamda yapılan görüşmede, öğrencilerle sohbet ederek, geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin hayatına dokunacak, onlara rol model olacak ve aynı zamanda vizyon katacak projeler peşinde olduklarını söyledi. Bursa’da okullara yönelik Doğudan Gelen IşıkMüslüman Bilim Adamları projesinin de bu doğrultuda hazırlandığını belirten Başkan Aktaş, “Ecdadımız önemli işleri imza atmış. Bizim de bu ülkenin evlatları için ‘şehrin ve ülkenin değerlerine sahip çıkmalarını sağlayacak’ sürdürülebilir alt yapı oluşturmamız gerekiyor. Tüm gayretlerimiz bu yönde. Sizlere tavsiyem, yaptığınız işlere sevgi ve yüreğinizi katın. Çok daha kolay başardığınızı göreceksiniz” dedi.

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