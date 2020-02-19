TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor Bursaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
TFF 1. Lig'de 21, 22 ve 23 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
21 Şubat Cuma
19.00 Osmanlıspor Menemenspor: Onur Özütoprak
19.00 Eskişehirspor Hatayspor: Hakan Ceylan
22 Şubat Cumartesi
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Bursaspor: Ümit Öztürk
14.00 Ümraniyespor Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Akhisarspor Fatih Karagümrük: Turgut Doman
19.00 Adana Demirspor Altınordu: Yasin Kol
23 Şubat Pazar
14.00 Giresunspor Balıkesirspor: Cihan Aydın
16.30 Altay Adanaspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor Boluspor: Ramazan Keleş
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