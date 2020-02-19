TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor Bursaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TFF 1. Lig'de 21, 22 ve 23 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:



21 Şubat Cuma

19.00 Osmanlıspor Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor Hatayspor: Hakan Ceylan



22 Şubat Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Ümraniyespor Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor Altınordu: Yasin Kol



23 Şubat Pazar

14.00 Giresunspor Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor Boluspor: Ramazan Keleş

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