DEAŞ savaş suçlusu sözde komutan 3 aydır Türkiye'deymiş Yakalanan DEAŞ komutanını İzmir, Kocaeli ve Bursa emniyeti takip ediyormuş Sözde komutan:"İnfaz videosu için Avrupa'dan teknik malzeme getirildi" İnfaz edilenlerin öleceklerinden haberi yoktu, prova sanıyorlardı"

Bursa'da DEAŞ'a yönelik bir gün arayla düzenlenen iki operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 DEAŞ'lıdan sözde komutan Yusuf Amer Almarhum'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İnfaz videosunu çekmek için 20 gün prova yapılmış. İnfaz edileceklerin öleceklerinden haberi yokmuş.

Türkiye'ye 3 ay önce giriş yaparak İzmir, Kocaeli ve en son olarak da Bursa'ya gelen ve ülkeye giriş yaptığı günden beri 3 ilin terör ve istihbarat ekiplerince takip edildiği öğrenildi. 3 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, son olarak İnegöl'den yurt dışına çıkma hazırlığında bulunan ve infaz videoları sosyal medyada paylaşılan Yusuf Amer Almarhum'a operasyon yaparak gözaltına aldı.

Yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Yusuf Amer Almarhum'un yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, DEAŞ'lı Almarhum'un oğlu Kemal Elhacı'nın da örgüt üyesi olduğunu ve İnegöl'de olacağını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle ilçedeki bir adrese gece saatlerinde baskın yaptı. Özel hareket polisinin koç başıyla kapıyı kırarak gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu DEAŞ'lı Kemal Elhacı'nın yanı sıra terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" kodu çıkarılan Suriye uyruklu iki kişi de gözaltına alınarak il emniyet binasına getirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Deyrızor'a bağlı El Meyadin ve ElBukemal bölgelerinde sözde üst düzey komutanı olan ve sosyal medyada infaz görüntüleri bulunan Yusuf Amer Almarhum'un kentte olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İnegöl ilçesinde başarılı bir operasyonla Yusuf Amer Almarhum yakalayarak gözaltına aldı.

"Öleceklerini bilmiyorlardı, her şeyi mizansen sanıyorlardı"

Örgütten kaçmak için 3 ay önce Türkiye'ye giriş yapan ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan Yusuf Amer Almarhum'un İzmir, Kocaeli ve en son Bursa'ya gelen sözde komutanın, 3 aydır istihbarat ekiplerince takip edildiği belirlendi. Emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıkan sözde komutan Yusuf Amer Almarhum, infaz videolarının nasıl çekildiğini anlattı. "DEAŞ'ın medya sorumlusu beni görevlendirmişti. Ortalama 20 günde infaz videosunu çektik. Çekimden önce drama dersi verdiler. 15'ten fazla prova yaptık, bana etkili konuşma ve beden dili eğitimi verildi. Deyrizora 2016'da çekilen infaz videosunda esirler oynadı. İnfaz edileceklerini bilmiyor, her şeyi mizansen sanıyorlardı. Biz onlara 'Sizi öldürmeyeceğiz, sadece video provası yapıyoruz.' dedik. Örgütün medya sorumluları tarafından Avrupa'dan kamera ve teknik cihazlar getirildi ve medya propagandalarının yapıldığı bir merkez kurularak bu videoları burada montajladılar." diye konuştu.



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