(Görüntülü) Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa Adalet yerini buldu

açıklamalarda bulunan Meltem Özkalfa, "8 Mayıs 2017 günü Bademli kavşağında kendisi (Orhan Çiftçi) ve 4 kişi ile birlikte Balat Ormanı?na götürüldüm. 2 saat arabada kilitli kaldım. Telefonumdaki bütün mesajlar silindi, darbedildim. Olaydan sonra hiç yılmadım. Ertesi gün darp raporu alıp savcılığa gittim ve daha sonra savcılık bu olayı beklemeye aldı diye düşünüyorum. Ben şikayetçi oldum, şikayetçi olduktan sonra 2017?den beri dava açılmamıştı, Fakat 21 Şubat Cuma günü 4 kişinin davası Bursa 22?nci Asliye Ceza Mahkemesi?nde açılacak, bunlardan bir kişi (arabamı kullanan kişi) de 4 ay cezaevinde yattı. Daha sonrasında çıktı. Fakat Orhan Çiftçi'nin dosyası İstanbul?da olduğu için geçen 10 Şubat tarihinde 4?üncü Ağır Ceza Mahkemesi?nde dava açılmış. Savcı beyin iddianamesiyle birlikte 18 yıl hapsi isteniyor. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum? dedi.

'İNSANLIĞA SIĞACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren ve yılmadan mücadele ettiğini dile getiren Özkalfa, ?O kadar insanlar benim hakkımda yorum yaptılar ki; olayı acısıyla kesinlikle yaşayan ben olduğum için hiç yılmadım. Mücadeleme sonuna kadar devam ettim. Hiçbir kimseyi de umursamadım ve sonunda da kazandığımı düşünüyorum. Türk yargısına teşekkür ediyorum, adalet yerini buldu. Bir kadını darbetmek, dövmek, 4 kişi ile birlikte ormana kaldırmak bırakın valiyi, hiçbir insanlığa sığacak bir şey değil. Ben hala bunun acısı ve korkularıyla yaşıyorum? ifadelerini kullandı.



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