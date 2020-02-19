Köprülü kavşaktan atladı, otomobilin üzerine düşüp, ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köprülü kavşaktan atladı, otomobilin üzerine düşüp, ağır yaralandı

DHA

BURSA'da, intihar etmek için köprülü kavşağın korkuluklarından atlayan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı. Hastanede ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

BURSA'da, intihar etmek için köprülü kavşağın korkuluklarından atlayan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı. Hastanede ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 
Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Gençosman Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İntihar etmek için köprülü kavşağa gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kenardaki korkuluklara çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola atlayan kişi, yoldan geçen E.G.'nin kullandığı 16 AGB 907 plakalı otomobilin üzerine düştü. Daha sonra savrularak, yola düşen kişi, ağır yaralandı. Sürücü E.G.'nin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, köprülü kavşaktan atlayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline ilk yardım eğitimi
Karacabey Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Eskikaraağaç turizm pastasından hak ettiği payı alacak
YEREL HABERLER Eskikaraağaç turizm pastasından hak ettiği payı ...
TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Yeşilyurt Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Yeşilyurt ...
Gaz teli takılı kalan traktör sahibinin üzerinden geçti
YEREL HABERLER Gaz teli takılı kalan traktör sahibinin üzerinden ...
Öğrenciler barınakta can dostlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Öğrenciler barınakta can dostlarıyla buluştu
Saniyeler içinde cep telefonlarını böyle çaldı Dükkan sahibinin dışarıda olduğunu gördü, tezgahtan telefonları böyle çaldı
YEREL HABERLER Saniyeler içinde cep telefonlarını böyle çaldı Dükkan ...
İntihara teşebbüs eden vatandaş hareket halindeki otomobilin üstüne düştü Bursa'da ki intihar girişiminde kendini yüzlerce otomobilin geçtiği yola attı
YEREL HABERLER İntihara teşebbüs eden vatandaş hareket halindeki ...
Dayısını miras paylaşımı yüzünden öldürmüş
YEREL HABERLER Dayısını miras paylaşımı yüzünden öldürmüş
Kabloyu keserken canından oluyordu
YEREL HABERLER Kabloyu keserken canından oluyordu
(Görüntülü) Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan Meltem Özkalfa Adalet yerini buldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski vali Çiftçi'yi darpla suçlayan ...
(Görüntülü) Sendika Başkanı Kavlak'tan işten çıkarılan 81 işçi için iyi haber
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sendika Başkanı Kavlak'tan işten ...
Dayısını miras için öldürmüş
YEREL HABERLER Dayısını miras için öldürmüş
Gençler söyledi, büyükler eğlendi
YEREL HABERLER Gençler söyledi, büyükler eğlendi
(Görüntülü) DEAŞ infazcısı Esirler eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı-Arşiv
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEAŞ infazcısı Esirler eylemi prova ...
Traktörün altında kalan çiftçi, yaralandı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan çiftçi, yaralandı
Sanal ortamda asansör kazalarını yaşadılar
YEREL HABERLER Sanal ortamda asansör kazalarını yaşadılar
Ak-Pres Turquality programına kabul edildi
YEREL HABERLER Ak-Pres Turquality programına kabul edildi
Cündübeyoğlu Nilüferli kadın hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Cündübeyoğlu Nilüferli kadın hayranlarıyla buluştu
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
(Görüntülü) Bursaspor'da Sedat Dursun ve Tayfur Bingöl açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursaspor'da Sedat Dursun ve Tayfur ...
DEAŞ infazcısı: Esirler eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı
YEREL HABERLER DEAŞ infazcısı: Esirler eylemi prova sandıkları için ...
Bursa’nın Değerleri'nin ilk konuğu Banu Demirağ
YEREL HABERLER Bursa’nın Değerleri'nin ilk konuğu Banu Demirağ
DEAŞ savaş suçlusu sözde komutan 3 aydır Türkiye'deymiş Yakalanan DEAŞ komutanını İzmir, Kocaeli ve Bursa emniyeti takip ediyormuş Sözde komutan:"İnfaz videosu için Avrupa'dan teknik malzeme getirildi" İnfaz edilenlerin öleceklerinden haberi yoktu, prova sanıyorlardı"
YEREL HABERLER DEAŞ savaş suçlusu sözde komutan 3 aydır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X