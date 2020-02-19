DEAŞ infazcısının eşi ve diğer oğlu Kocaeli'de yakalandı

BURSA'da iki gün önce yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te yakalandı. B.A. ve V.E., buradaki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ´ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A.'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., 2 gün önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te oturduğu evinde gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde `komutan´ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Y.A.A.'nın eşi ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri süren Y.A.A., eşi B.A. oğulları K.E. ve V.E.'nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.