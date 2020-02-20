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Bursa'da binlerce mezun veren Gemlik Endüstri Meslek Lisesi yıkılıyor

İHA

Bursa'da binlerce mezun veren Gemlik Endüstri Meslek Lisesi 1999 depremi sonucu 2002 yılında ağır hasar raporu aldı. Yüzlerce mezun veren okul yeni binasına taşınmaya başlayınca yıkılma kararı alındı.
Gemlik'te 1986 yılından bu tarafa hizmet veren ve ilçenin ilk meslek lisesi olma özelliği taşıyan endüstri meslek lisesi boşaltılmaya başlandı. Yeni binaya taşınmanın tamamlanmasının ardından eski bina yıkılacak.
Elektrik, elektronik teknolojisi, makine teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, kimya teknolojileri ile gemi yapımı gibi alanlarda her yıl yüzlerce mezun veren okul binası ve atölyeleri ile spor salonunun boşaltılmasının ardından yıkılacak.
Öte yandan, 1999 depreminin ardından hasar gören ve 2002 yılında ağır hasar kaydı yapılarak yıkımına karar verilen ancak aradan geçen 20 yılda yaşanan her depremde hasar durumu ağırlaşan okul yaklaşık 3 ay önce boşaltıldı.
Öğrenciler bu süre zarfında ilçede boş olan GTSO Gazi İlköğretim Okulunda geçici olarak eğitim görürken, odun depoları bölgesinde yapımı tamamlanan ve malzemelerin taşındığı yeni binada kısa süre sonra eğitme başlayacaklar.
Bu arada Bursa Valiliğinin Elazığ depremi sonrası yıkımına karar verdiği Gemlik Atatürk İlkokulu ve Zübeyde Hanım anaokulunun da boşaltıldığı ve ilerleyen günlerde o binaların da yıkımının gerçekleştirileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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