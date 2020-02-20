Moliere'in cimrisi İnegöllüleri kahkahaya boğdu

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı Fransız komedya yazarı Moliere’in eseri “cimri”, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöllülere sunuldu. Oyun, salondaki vatandaşları kahkahaya boğdu.

İnegöl Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunu izleyicilerle buluşturdu. Daha önce pek çok oyunla İnegöllülere sanat dolu geceler yaşatan Şehir Tiyatrosu, Fransız Komedya Yazarı Moliere’in “cimri” isimli oyunuyla dün akşam ikinci kez seyircinin karşısına çıktı. Gösteri öncesi Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibini ziyaret etti. Oyun ve yapılan çalışmalar hakkında sohbet edilirken, Başkan Taban tiyatro ekibine başarılarından dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

Volkan Derman’ın yönettiği 2 perdelik komedi oyununu, Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, AK Partili bazı yöneticiler ve meclis üyeleri de izledi. Vatandaşların da oyuna ilgisi yoğun oldu. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyunda, salonu dolduran sanatseverler 1 buçuk saatlik gösteriyle keyifli anlar yaşadı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı oyun, büyük beğeni topladı.

Moliere’in ‘cimri’si, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor. Parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu sergileyen oyunda, parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunulmuş. Harpagon’un hikayesi, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda insani değerlerin nereye geldiğini düşündüren bir yapıt.

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