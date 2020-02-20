İstinat duvarının altında can verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'daki inşaatta çalıştığı esnada istinat duvarı üstüne yıkılan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün BursaMudanya yolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. 49 yaşındaki Sabri Öztürk'ün üstüne istinat duvarı yıkıldı. Duvar parçaları kafasına isabet eden Sabri Öztürk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Bulgaristan'ın Koşukovak köyünde doğan Öztürk'ün cansız bedeni özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Öztürk, daha sonra, kılınan cenaze namazını müteakip Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.