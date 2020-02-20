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Bursa kılıç kalkan oyununu öğrenen Koreli gençlerden nefes kesen gösteri

İHA

Bursa'da Türkçe ve kılıç kalkan oyununu öğrenen Koreli 7 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Güney Kore ile tarihten gelen bağı Büyükşehir Belediyesi olarak daha da güçlendirdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Şehrimizi dünyanın farklı şehirlerinde tanıtmanın derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Atalarımız, zamanında Güney Kore'nin hürriyeti için mücadele etti. Şehitler verdik. Dolayısıyla, bu anlamlı buluşma sebebiyle Koreli kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa kılıç kalkan oyununu öğrenen Koreli gençlerden nefes kesen gösteri

Bursa’da Türkçe ve kılıç kalkan oyununu öğrenen Koreli 7 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Güney Kore ile tarihten gelen bağı Büyükşehir Belediyesi olarak daha da güçlendirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Şehrimizi dünyanın farklı şehirlerinde tanıtmanın derdi ve heyecanı içerisindeyiz. Atalarımız, zamanında Güney Kore’nin hürriyeti için mücadele etti. Şehitler verdik. Dolayısıyla, bu anlamlı buluşma sebebiyle Koreli kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 yılında Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ve BEBKA desteğiyle, Bursa’nın Güney Kore’de tanıtılmasına yönelik başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Yapılan faaliyetlerin bir parçası olarak Hankuk Üniversitesi’nde Türkoloji okuyan ve Seul Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla Bursa’nın kılıç kalkan oyununu öğrenen 7 öğrenci, Türk Hava Yolları (THY) ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’yı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la bir araya geldi. Başkan Alinur Aktaş, kendisiyle görüşen Koreli öğrencilerle sohbet ederek, Güney Kore’de gerçekleştirdikleri faaliyetlere dâir misafir öğrencilerin görüşlerini dinledi. Başkan Aktaş’la buluşmanın ardından Bursa’yı gezen Koreli öğrenciler, şehrin kültürel, turistik ve tarihî zenginliklerini yerinde görme fırsatını buldu. Ayrıca Orhangazi Meydanı’nda Koreli kılıç kalkan ekibi ile Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği, ortak gösteri yaptı. Gösteri sırasında Koreli 4 kız öğrenci, ülkelerinde öğrendikleri Kafkas dansı ile bir gösteri sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Koreli öğrencileri Bursa’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bursa’yı dünyanın farklı ülkelerinde tanıtmanın derdi ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, bu anlamda Güney Kore’nin de hedef ülkeler arasında bulunduğunu söyledi. Güney Kore ile tarihî bağlarının olduğunu, Kore’nin hürriyeti için zamanında Türk askerlerinin orada şehit düştüğünü vurgulayan Başkan Aktaş, “Zaten Güney Kore’de, Türkiye ve Türklere karşı büyük bir sevgi ve saygı var. Yaptığımız faaliyetler, mevcut ilişkilerin daha da artmasını, güçlenmesini sağlayacaktır. Ziyaretleri için Koreli kardeşlerimize, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Güney KoreBursa kardeşliği kapsamında ilk görüşmeler, geçen yıl temmuz ayında, Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choi HongGhi ile Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin’in Bursa’da ağırlanmasıyla başlamıştı. Ağustos ayında ise Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle ‘aralarında 1 milyon takipçiye sahip olan sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu’ Güney Koreli sosyal medya fenomeni ve blog yazarları, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da ağırlandı. Şehrin önemli turizm bölgelerini ziyaret eden Güney Koreli fenomenler, bol bol fotoğraf ve video çekerek, elde ettikleri doneleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Eylül ayında da Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Seul’de düzenlenen COEX Turizm Fuarı’na katılarak, şehrin tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekim ayında ise ‘Güney Kore’nin en büyük 5 tur operatörünün de aralarında bulunduğu’ 9 seyahat acentesinin yöneticileri, Bursa’da misafir edildi. Kore’de satılan Türkiye tur programlarına Bursa’nın dâhil edilebilmesi için kapsamlı tanıtım çalışması gerçekleştirildi. Ardından yine Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, BEBKA ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Kurulu, Güney Koreli seyahat acenteleri ile Seul’de kapsamlı toplantılar yaptı ve Bursa, bu toplantılar sonucunda Güney Koreli seyahat acentelerinin tur programlarına alındı.

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