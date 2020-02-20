OSMEK dünya dilini öğretiyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan İngilizce kursu, her yaş grubundan vatandaşa yeni bir dil öğrenme fırsatı sunuyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği meslek edindirme kurslarında vatandaşlar çalışma hayatına kazandırılıyor. Soğanlı ve Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen İngilizce kursunda öğrencilere A1 seviyesinde 120, A2 seviyesinde ise 160 saat eğitim veriliyor. İngilizce’nin bütün inceliklerinin aktarıldığı kursta üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilerden çalışana kadar her yaş grubundan kursiyer bulunuyor. Yabancı dil öğrenmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, aynı zamanda kariyerlerini bir adım öne taşıyor.

Kursa olan ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten eğitmen Şaban Şen, “Kursumuza gerek hobi amaçlı, gerekse kariyer planlaması yapmak için gelenler var. 18 yaşındaki ve 60 yaşındaki kursiyerimiz bir arada eğitim görüyor. Öğrencilerimizin tamamı kadınlardan oluşuyor. Hem bir lisan öğreniyorlar, hem de sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Burada özel kurslardan farklı bir eğitim vermiyoruz. Öğrencilerimizi seviyeleri doğrultusunda sınıflarına ayırıyoruz. Derslerimizde İngilizce konuşarak, kursiyerlerimizin pratik yapmasını sağlıyoruz. Bir lisan, bir insan sözüne tamamen katılıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Zamanını verimli geçirmek isteyen herkesi davet ediyorum. Umarım faydalı olur” dedi.

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