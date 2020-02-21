Boyun kırığından 6 ay sonra ameliyat oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boyun kırığından 6 ay sonra ameliyat oldu

İHA

Beyin ve Sinir Cerrahîsi Uzmanı Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı, yaptığı operasyonla felç kalma riski bulunan İsa Tokat'ın kafatasını boynuna sabitledi.

Boyun kırığından 6 ay sonra ameliyat oldu

Beyin ve Sinir Cerrahîsi Uzmanı Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı, yaptığı operasyonla felç kalma riski bulunan İsa Tokat’ın kafatasını boynuna sabitledi.
Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonrası boynu kırılan İsa Tokat (33), kaldırıldığı hastaneden 1 gün sonra boyunluk ile taburcu oldu. 6 aylık takip sonucunda boyun ağrıları giderek artan ve kırığı iyileşmeyen hastada çekilen kontrol tomografi ve radyolojik tetkiklerde kırığın kaynamayacak şekilde öne doğru kaydığı Özel Medicana Bursa Hastanesinde tespit edildi. İsa Tokat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı tarafından yapılan başarılı bir cerrahî operasyon geçirdi. İsa Tokat’ın 6 ay önce trafik kazası sonrası boyunun kırıldığını ifade eden Kazım Yiğitkanlı, “Bu kırık ise boyunluk ile tedavi edilmeye çalışılmış. Bize geldiğinde 6 ay geçmişti. Boyun kırığı artık giderek ilerlemiş ve öne doğru kayma vardı. Kaynama şansını da kaybetmişti. Bize geldiğinde ciddi boyun ağrıları ve hareket kısıtlığı vardı. Biz de riskli ama etkili, boynundaki kırığın kaynamasını sağlayabilecek tedaviyi uyguladık. Cerrahî tedaviyle boynundaki kaymayı yerine oturtarak kırığın kendi kendine kaynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ameliyatımızın üzerinden 1 ay geçti. Şu an her şey yolunda gidiyor. Kırığımız kaynama eğiliminde. Bir anda kaynama beklenmiyor” dedi.
Cerrahî bir operasyon geçirmemiş olsaydı İsa’nın ciddi boyun ağrılarıyla hayatını idame ettirmek zorunda kalacak olduğunu belirten Yiğitkanlı, “Boynu kaydığı için kaynama şansı olmayacaktı. Ters bir harekette ise boyun altı felç olabilirdi. En azından bizim oraya koyduğumuz metal vidalarla kırık omuru yerine oturtarak kayma riskini azaltmaya çalıştık. İsa’nın boynunda ilk başta kırılma olmuş. Ancak ilerleyen süreçte kırık kendini sabitleyememiş ve öne doğru kayma olmuş. Öne doğru kayma gösterdiği için cerrahî olarak kafatasını boynuna sabitledik. Bu sabitlemeyle kırık olan omurun kaynaması için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara hastası genç bulundu
YEREL HABERLER Bir haftadır kayıp olan zihinsel engelli ve sara ...
Bursa'daki 4 belediye eleman arıyor
YEREL HABERLER Bursa'daki 4 belediye eleman arıyor
Uludağ’da kar yağışı sürprizi
YEREL HABERLER Uludağ’da kar yağışı sürprizi
600 yıllık İznik'teki ilk hamam çürüyor 1964 yılında Prof. Oktay Aslanapa'nın yaptığı kazılarla ortaya çıkarılan Orhan Gazi Hamamı, madde bağımlıları ve alkol kullananların mekânı oldu
YEREL HABERLER 600 yıllık İznik'teki ilk hamam çürüyor 1964 yılında Prof. ...
Bursa için estetik işbirliği
YEREL HABERLER Bursa için estetik işbirliği
(Özel) Yarım asırlık okul depreme dayanıksız olduğu için yıkılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yarım asırlık okul depreme dayanıksız olduğu ...
Bursa’da kostik kimyasalı yüklü tanker devrildi
YEREL HABERLER Bursa’da kostik kimyasalı yüklü tanker devrildi
Bursaspor, Igor ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Bursaspor, Igor ile yollarını ayırdı
Mustafakemalpaşa'da arıcılık paneli yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da arıcılık paneli yoğun ilgi gördü
Aktaş: “Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”
YEREL HABERLER Aktaş: “Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”
Osmangazi'den açıklama
YEREL HABERLER Osmangazi'den açıklama
Motor sporlarının yeni merkezi Gemlik
YEREL HABERLER Motor sporlarının yeni merkezi Gemlik
Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Şehrimize yakışacak bir meydan"
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret Yıldırım ...
OSMEK dünya dilini öğretiyor
YEREL HABERLER OSMEK dünya dilini öğretiyor
Başkan Önder Tanır'dan gençlere müjde
YEREL HABERLER Başkan Önder Tanır'dan gençlere müjde
Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Girdiği evden elektronik eşya çalan şüpheli ...
Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek
YEREL HABERLER Gaziye darp davasında rapordaki çelişki giderilecek
Bursa'da 2 kilo esrara 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kilo esrara 3 gözaltı
Hatice Kübra’dan bir şampiyonluk daha
YEREL HABERLER Hatice Kübra’dan bir şampiyonluk daha
Bursa kılıç kalkan oyununu öğrenen Koreli gençlerden nefes kesen gösteri
YEREL HABERLER Bursa kılıç kalkan oyununu öğrenen Koreli gençlerden ...
Bursa, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Bursa, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’na ev sahipliği ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Roma döneminden kalan tarihî çarşı BEBKA ile ayağa kalkacak BEBKA’dan tarihî eserlere büyük destek
YEREL HABERLER Roma döneminden kalan tarihî çarşı BEBKA ile ayağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X