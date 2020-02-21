Uludağ’da kar yağışı sürprizi

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Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı başladı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da gece başlayan kar yağışı yeniden etkili olmaya devam ediyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün başlayan kar yağışıyla birlikte Uludağ’daki kar kalınlığı 140 santimetre olurken, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 3 derece olacağı ifade edildi.

Kar yağışının cumartesi günüde sürmesi beklenirken, pazar günü parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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