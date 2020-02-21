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Bursaspor, çıkışını Erzurum’da da sürdürmek istiyor

İHA

Yeşilbeyazlılar, zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Bursaspor, çıkışını Erzurum’da da sürdürmek istiyor

Yeşilbeyazlılar, zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor, yarın saat 14.00’te deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Adana Demirspor'u 21 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Timsah, Erzurum'dan da 3 puanla dönüp zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde 2 hafta üst üste kazanan ve üçüncü sırada bulunan yeşilbeyazlılar, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde bu sezon ilk kez 3 deplasman maçını art arda galip tamamlamış olacak ve Erzurum ekibini geride bırakıp ikinci sıraya yerleşecek.
Önemli eksikler var
Zorlu deplasman öncesi Bursaspor’da kritik eksikler dikkat çekiyor. Adana Demirspor maçında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyundan atılan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 4+1 maç ceza alan Özer Hurmacı, sarı kart cezalısı olan Abdullahi Shehu ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, kritik mücadelede forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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