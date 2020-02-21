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5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişi, kendilerini darp, hakaret ve tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu 5 kişi ile kurumlara bağışta bulunulması şartıyla uzlaştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişi, kendilerini darp, hakaret ve tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu 5 kişi ile kurumlara bağışta bulunulması şartıyla uzlaştı.
İnegöl Başsavcılığı´na geçtiğimiz yıl içerisinde basit suçlardan gelen 940 dosya içerisinden 610 tanesinde uzlaşma sağlandı. Bu yıl içerisinde ise gelen dosyalardan 5´inde, uzlaşma bürosunda yapılan görüşmeler sonucunda devlet kurumlarına bağış yapma şartıyla uzlaşıldı.
A.E., kendisini taksirle yaralayan A.H.´nin Çocuk Esirgeme Kurumu´na 500 lira bağışta bulunması şartıyla, U.B. kendisini yaralayan İ.H.´nin Darüşşafaka Cemiyeti´ne 1500 lira bağışta bulunması şartıyla, A.A. kendisini tehdit eden M.G.´nin Mehmetçik Vakfı´na 1000 lira bağışta bulunması şartıyla, M.K. kendisine hakaret eden A.K.´nin huzurevine 400 lira bağışta bulunması şartıyla ve E.A. da kendisine hakaret eden T.İ.´nin LÖSEV´e 500 lira bağışta bulunması şartıyla uzlaşma sağladı. Böylelikle, müştekiler ile şüpheliler arasında uzlaşma sağlanan 5 dosya sonucunda toplam 3 bin 900 lira bağışta bulunulmuş oldu.
Cumhuriyet Savcısı Özcan Gürbüz ise, yaptığı yazılı açıklamada, uzlaştırmada temel amaçlarının onarıcı adalet anlayışı olduğunu belirtti. Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı çözüp ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istediklerini vurgulayan Gürbüz, "Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde şüpheliler ceza almaktan kurtuluyor ve işledikleri suç sabıkalarına yansımıyor. Şikayetçilerin ise maddi veya manevi olarak mağduriyetleri gideriliyor. Zaman zaman da bu dosyalarımızda olduğu gibi taraflar bağış yapmak suretiyle uzlaşıyor. Böylelikle hem insanlar arasında yardımlaşma duygusu yayılıyor hem de sosyal sorumluluklarının farkına varılıyor" diye konuştu.
Gürbüz, 2016 ve 2019'da yapılan düzenlemeler ile uzlaşma konusunda köklü değişiklikler yapıldığını, kapsamının genişlediğini söyleyerek, "Ceza yargılamalarında uzlaşma çok daha etkin bir kurum haline getirildi. Artık alanında eğitim almış kişiler tarafından işlemler yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl uzlaştırma bürosuna 940 dosya geldi. Bu dosyalardan yüzde 65'i uzlaşma ile sonuçlandı. Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakama ulaştık. Bu da gösteriyor ki vatandaşlarımız, sorunlarını karşılıklı uzlaşma ile çözmek ve toplumsal barışı korumak istiyor. Yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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