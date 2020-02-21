Taban: “Kirletmemeyi öğrenmek çok büyük bir proje”

İnegöl Belediyesi’nin her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği “Bereket Sofrası Halk Günleri” bu hafta Bilalköy’de gerçekleştirildi.

Her cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Bilalköy Mahallesi Camii’nde kuruldu. Vatandaşların sıkıntılarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkânı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günlerine cami cemaatinin ilgisi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, “Vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu buluşmalar vesilesiyle vatandaşlarımızla hemhâl olmak, vatandaşlarımızı dinleyebilmek, fikir ve kanaatlerini alabilmek adına bir arada olmaya gayret ediyoruz. Kırsal mahallelerimize de yeni başladık. Merkez mahallelerimizden başlamak üzere buluşmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Taban, “Temizlik meselesini belki böyle basit şekilde anlatıp geçiyoruz, ama aslında önemli bir konu. Ben bu çelişkiyi yurt dışına çıktığımda daha çok yaşıyorum. Orada insanların daha temiz olduğunu görünce, nasıl oluyor bu iş diyorum? Demek ki bizim de farkına varmamız lazım, farkında olmadan kirletiyoruz düşüncesiyle bir dizi çalışmalar başlattık. Bu çalışmaları insanlık devam ettiği sürece sürdürmek lazım. Bana göre çok büyük bir proje. Temiz kalabilmeyi öğrenmek, temiz kalmak, kirletmemek çok büyük bir proje. Aslan yattığı yerden belli olur. Bizler Müslümanız Rabbimiz bizlere hem maddeten, hem mânen temiz kalmayı emretmiş. Dolayısıyla bunu Müslüman olmayanlar başardığına göre bizim fazlasıyla başarmamız lazım” diye konuştu.

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