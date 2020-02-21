TUSAŞ Başkanı’ndan BUÜ’ye teşekkür ziyareti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret etti. Başkan Borat, uzay ve havacılık alanlarında verdikleri destekten dolayı Rektör Kılavuz’a teşekkür etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat’ı ağırladı. Üniversite olarak Türkiye’nin teknolojik alanlardaki millî ve yerli üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalara destek verdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ülkemizin milli ve yerli kalkınma hamlesi içerisinde üniversiteler olarak bizler de üstümüze düşen görev ve sorumlulukların bilinci ile hareket ediyoruz. TUSAŞ ile önceki yıllarda başlattığımız işbirliğini yeni dönemde daha da geliştirerek somut çıktılar elde etmek istiyoruz. ULUTEK bünyesindeki TUSAŞ ArGe Merkezi’nde Mühendislik Fakültemizden öğrenciler eğitimler almaya devam ediyor. Burada beğenilen çocuklarımız doğrudan kurum bünyesinde işe başlatılıyor. Bu iş birliklerinin ülkemiz adına çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Birlikte proje ve çalışmalar yapmak için her türlü işbirliğine ve desteğe hazırız” diye konuştu.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat da Bursa Uludağ Üniversitesi ile yürüttükleri işbirliklerinin diğer kurumlar için de örnek olduğuna işaret etti. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde uzay ve havacılık sanayiinin çok önemli bir yeri bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Oğuz Borat, “Yerli ve millî projelere ağırlık vermeye devam ediyoruz. Bu alanda mevcut iş birliklerimizin yanı sıra yeni işbirliği alanları da oluşturmaya çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi de bizim farklı alanlarda iş birliği içerisinde bulunduğumuz üniversitelerimizin başında geliyor. İki taraf da üzerine düşen sorumlulukların bilinci ve gayreti ile çalışmalarına devam ediyor. Üniversitemizin kıymetli yöneticilerine bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi H. Cihangir Kadakal, Adnan Çelik, ArGe ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve BUÜ yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Prof. Dr. Oğuz Borat, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a TUSAŞ üretimi olan helikopterin maketini hediye etti.

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