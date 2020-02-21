Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan Dündar’a büyük sevgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan Dündar’a büyük sevgi

İHA

Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan Dündar’a büyük sevgi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tuzpazarı Mahallesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlçedeki mahalleri tek tek gezen Başkan Dündar’ın son adresi Tuzpazarı Mahallesi oldu. Başkan Dündar, Tuzpazarı Mahallesi ziyareti sırasında bir araya geldiği vatandaşların ve esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de yer aldığı ziyarette vatandaş ve esnaf ile sohbet edip mahalledeki sıkıntılara ve taleplere kulak veren Başkan Dündar, Tuzpazarı Mahallesi’ndeki ihtiyaçları yakından takip ettiklerini belirterek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi.
Mahalle sakinlerine konukseverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, “İlçemiz genelinde bulunan 136 mahallemize ihtiyaçlarına ve vatandaşlarımızın taleplerine göre eşit hizmet sunuyoruz. Masa başından değil, yerinden yönetim anlayışı ile Osmangazi'yi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Mahalle gezileri, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını bizlere anlatabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Osmangazi'yi daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Genç Millet Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Bursa Genç Millet Meclisi toplandı
T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO’nun konuğu oluyor
YEREL HABERLER T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO’nun ...
Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
Bursa'da jandarmadan kaçamadılar
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan kaçamadılar
Harmancık ekonomisine can suyu
YEREL HABERLER Harmancık ekonomisine can suyu
Oto hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Oto hırsızları tutuklandı
Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan hırsızlar yakalandı Bursa'da otomobil ve plaka hırsızları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan ...
Doruk Sağlık Grubu’ndan kan bağışına büyük destek
YEREL HABERLER Doruk Sağlık Grubu’ndan kan bağışına büyük destek
TUSAŞ Başkanı’ndan BUÜ’ye teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER TUSAŞ Başkanı’ndan BUÜ’ye teşekkür ziyareti
Yıldırım’lı öğrencilere motivasyon semineri
YEREL HABERLER Yıldırım’lı öğrencilere motivasyon semineri
Mobil 1 Center hedef büyüttü
YEREL HABERLER Mobil 1 Center hedef büyüttü
5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı
YEREL HABERLER 5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı
Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
Taban: “Kirletmemeyi öğrenmek çok büyük bir proje”
YEREL HABERLER Taban: “Kirletmemeyi öğrenmek çok büyük bir proje”
Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya ...
Emniyet teşkilatına modern polis merkezi Küçükbalıklı Polis Merkezi gün sayıyor
YEREL HABERLER Emniyet teşkilatına modern polis merkezi Küçükbalıklı ...
Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı
Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu
Ticaret Borsası Başkanı Matlı: ''Ne yediğimizi bilmemiz lazım'' "Tağşiş konusunda vatandaşa önemli rol düşüyor"
YEREL HABERLER Ticaret Borsası Başkanı Matlı: ''Ne yediğimizi ...
Bursa'da lastikçi dükkanından silah ve kılıç cephanesi çıktı Bursa'da lastik dükkanına baskın yapan jandarma ekipleri gizlenmiş cephane buldu
YEREL HABERLER Bursa'da lastikçi dükkanından silah ve kılıç ...
Bu müze hep açık Bursa Büyükşehir Belediyesi müzelerin kapılarını sanal ortamda herkese açmayı planlıyor
YEREL HABERLER Bu müze hep açık Bursa Büyükşehir Belediyesi ...
Bursa'da alkollü sürücü telefonuna bakınca
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü sürücü telefonuna bakınca
Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü Bursa'da bir annenin oğlunu dövdüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire ...
Bursaspor, çıkışını Erzurum’da da sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor, çıkışını Erzurum’da da sürdürmek istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X