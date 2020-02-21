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Bursaspor'u, basketbol takımı oyuncuları uğurladı

DHA


TFF 1´inci Lig´in 23´üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor´u kritik randevu öncesinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nden Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı oyuncuları uğurladı.
Bursaspor A Takım oyuncuları ile Frutti Extra Bursaspor oyuncuları, yolculuk öncesinde tesislerde bir araya gelirken renkli anlar yaşandı. Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı kaptanı Ender Arslan, futbol takımını bu önemli mücadele öncesinde yolcu etmek istediklerini kaydederek, "Moral vermek istedik, maşallah çok da iyi gidiyorlar. İnşallah bu kritik maçı da kazanıp Süper Lig yolunda önemli adım atarlar. Biz de futbol takımımızın her zaman destekçisiyiz" dedi.
Bursaspor A Takımı kaptanı Selçuk Şahin ise ziyaret için teşekkür ederek "Zor bir deplasmana gidiyoruz. Bu ziyaret bizim için moral oldu. Umarım siz basketbolda, biz de futbolda bu şehri ileriye götürecek başarılar elde ederiz" diye konuştu.
Frutti Extra Bursaspor Basketbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin ve teknik heyetin de yer aldığı ziyaretin ardından, iki takımın oyuncuları birlikte poz verdi.
Bursaspor, tesislerden karayolu ile Sabiha Gökçen Havalimanı´na hareket etti. Yeşil beyazlı ekip, buradan havayoluyla Erzurum´a geçecek.
Öte yandan Bursaspor´un, BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;
Çağlar Şahin Akbaba, Emrullah Şalk, Ataberk Dadakdeniz, Anıl Karaer, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Onur Atasayar, İsmail Çokçalış, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Jani ATanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Abdou Razack Traore, Ali Akman, Kubilay Kanatsızkuş, Yevgen Seleznov, Batuhan Kör.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ziyaretten detaylar
-Açıklamalar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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