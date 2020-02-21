Döner bıçaklı cinayette tutuklanan kardeşlerin yargılanmasına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Döner bıçaklı cinayette tutuklanan kardeşlerin yargılanmasına başlandı

DHA

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen Kurban Bayramı´nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca´yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına başlandı. 

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen Kurban Bayramı´nın ilk günü, yol ortasında karşılaştıkları Doğan Sarıca´yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Burak Koç (23) ve Murathan Koç (24) kardeşlerin yargılanmasına başlandı. 
Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:
Burak ve Murathan Koç kardeşler, bir süredir dargın oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, kardeşlere "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz?" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca´ya bıçak çekti. Çıkan arbedede Sarıca kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan Doğan Sarıca, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 2 kardeş, tutuklandı. Koç kardeşler ile olay anında yanlarında bulunan tutuksuz sanık Doğuhan Kıskan (23) hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
Kardeşler hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenen davanın görülmesine başlandı. Duruşmada ifadeleri alınan tutuklu sanıklardan Burak Koç, olay gününü şöyle anlattı:
"Arkadaşlarımla birlikteyken, mahalleden tanıdığım Doğan Sarıca ile abimin kavga ettiğini duydum. Daha sonra araçla babamın işlettiği büfeye giderken yolda Doğan abiyi gördüm. Araçtan inerek yanına gittim ve `Abi ne oldu, abimle neden tartıştınız?´ diye sordum. O da bana, `Kardeşim seni severim, seninle herhangi bir problemim yok ama abini buradan geçirmeyeceğim, öldüreceğim´ dedi. Doğan Sarıca´nın Beşevler Camii parmaklıklarında oturduğunu gördüm. Bizi görür görmez ayağa kalktı ve belindeki döner bıçağını çıkardı, abimin üzerine yürümeye başladı. `Doğan abi biz konuşmaya geldik´ dedim. Ama o 'benim konuşacak bir şeyim yok´ dedi. Abim kaçmaya başladı, Doğan abi de abimin peşinden koşuyordu. Döner bıçağıyla abimin ayağına vurdu. Abim sendeleyerek çıkmaz sokağa girdi. Döner bıçağıyla yüzüme doğru vurdu. Kendimi bir adım geri atınca bıçak sağ koluma denk geldi. Kafama doğru vurunca abim, elini uzattı. Yere düşen Doğan Sarıca ayağa kalkıp, abimin sırtına bıçakla bir defa daha vurdu. Abimin yere düşürdüğü bıçağı elime aldım ama ona vurmadım. Sarıca ile aramızda husumet yoktu hatta iki gün önce oturup çay içmiştik. Tek hayalim uzman çavuş olmaktı, kazandım ancak başımıza bu üzücü olay geldi. Kendisine rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Beraatımı talep ediyorum."  
'BENİ GÖRÜR GÖRMEZ, DÖNER BIÇAĞINI ÇIKARDI'
Murathan Koç da "Beni görür görmez döner bıçağını çıkarıp, bana doğru yürümeye başladı. `Bir olay olmasın´ diye kaçmaya başladım. Doğan peşimden koşarak geldi, döner bıçağıyla hamle yaptı, yere düştüm. Kardeşim Burak geldi ve Doğan´ı tuttu. Daha sonra yere düştüler, salladığı döner bıçağı kardeşimin kafasına geliyordu. Onu korumaya çalışırken elimden yara aldım. Bıçağı Doğan'a doğru biriki kez savurdum. Bıçağın neresine denk geldiğini görmedim. Benden başka Doğan´a bıçakla vuran olmadı. Öldürme niyetim yoktu" diye konuştu.
Davanın tutuksuz sanığı Doğuhan Kıskan ise, "Olay sırasında Doğan Sarıca´nın bıçakla Murathan´ı kovaladığını gördüm. Herkes gibi ben de koştum. Ben engelden atladım. Kamerada bu husus net olarak görülmektedir. Olaylara müdahale etmedim. Suç işlemedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi
YEREL HABERLER Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi
Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu ...
Bursaspor'u, basketbol takımı oyuncuları uğurladı
YEREL HABERLER Bursaspor'u, basketbol takımı oyuncuları uğurladı
Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü
YEREL HABERLER Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü
Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan Dündar’a büyük sevgi
YEREL HABERLER Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan ...
Bursa Genç Millet Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Bursa Genç Millet Meclisi toplandı
T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO’nun konuğu oluyor
YEREL HABERLER T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO’nun ...
Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
Bursa'da jandarmadan kaçamadılar
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan kaçamadılar
Harmancık ekonomisine can suyu
YEREL HABERLER Harmancık ekonomisine can suyu
Oto hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Oto hırsızları tutuklandı
Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan hırsızlar yakalandı Bursa'da otomobil ve plaka hırsızları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Saniyeler içerisinde otomobil ve plaka çalan ...
Doruk Sağlık Grubu’ndan kan bağışına büyük destek
YEREL HABERLER Doruk Sağlık Grubu’ndan kan bağışına büyük destek
TUSAŞ Başkanı’ndan BUÜ’ye teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER TUSAŞ Başkanı’ndan BUÜ’ye teşekkür ziyareti
Yıldırım’lı öğrencilere motivasyon semineri
YEREL HABERLER Yıldırım’lı öğrencilere motivasyon semineri
Mobil 1 Center hedef büyüttü
YEREL HABERLER Mobil 1 Center hedef büyüttü
5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı
YEREL HABERLER 5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı
Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Sibel Köse Quintet caz tutkunlarıyla buluştu
Taban: “Kirletmemeyi öğrenmek çok büyük bir proje”
YEREL HABERLER Taban: “Kirletmemeyi öğrenmek çok büyük bir proje”
Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya ...
Emniyet teşkilatına modern polis merkezi Küçükbalıklı Polis Merkezi gün sayıyor
YEREL HABERLER Emniyet teşkilatına modern polis merkezi Küçükbalıklı ...
Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı
Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz kadınlarla buluştu
Ticaret Borsası Başkanı Matlı: ''Ne yediğimizi bilmemiz lazım'' "Tağşiş konusunda vatandaşa önemli rol düşüyor"
YEREL HABERLER Ticaret Borsası Başkanı Matlı: ''Ne yediğimizi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X