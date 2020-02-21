Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeşilbeyazlı taraftarlar Erzurum'a 5 otobüsle hareket etti.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 14.00'te oynanacak Büyükşehir Belediye ErzurumsporBursaspor maçı için yeşilbeyazlı taraftarların uzun yolculuğu başladı. Timsah'ı hiçbir yerde yalnız bırakmayan Bursasporlu futbolseverlerin bu yolculuğu, dönüş dahil yaklaşık 30 saat sürecek. Yeşilbeyazlı taraftarların 5 otobüs ile yola çıktığı ve Erzurum deplasmanında yaklaşık 250 kişinin olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.