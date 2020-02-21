Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu satıcıları tutuklandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin yakaladığı zehir tacirleri tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Hakan E (40) ve Doğan I (25) isimli zehir tacirleri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timlerinden kaçamayan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adlî mercilerce tutuklandı.

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