Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bursa Mustafakemalpaşa’daki sanayi benzinliği önündeki ışıklarda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre H.Ç. idaresindeki 16 EFV 96 plakalı araç, sürücüsünü kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen araçları fark etmemesiyle 16 EEM 81 plakalı araca çarptı. 16 EEM 81 plakalı araç ise kırmızı ışıkta en önde bekleyen T.Y. yönetimindeki 16 EEC 60 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında 3 araçta da hasar meydana geldi. Kaza sırasında 16 EEM 81 plakalı araç sürücüsü yaralanırken acil müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonrasında ise sürücü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü kaza sonrasında çok dalgın olduğunu ve acil durumunun olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle yolda uzun süre araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden trafik ekiplerince tutanak tutularak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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