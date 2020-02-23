Bursaspor taraftarları kaza yaptıkları otobüsle geri döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor taraftarları kaza yaptıkları otobüsle geri döndü

İHA

Bursaspor taraftarları dün Erzurum'da kaza yaptıkları otobüsle Bursa'ya döndü. Otobüs şoförü, araçta ufak maddi hasar oluştuğu, bakımları yapıldıktan sonra Erzurum'dan yola çıkarak kazasız, belasız geri döndüklerini ifade etti.

Bursaspor taraftarları kaza yaptıkları otobüsle geri döndü

Bursaspor taraftarları dün Erzurum'da kaza yaptıkları otobüsle Bursa'ya döndü. Otobüs şoförü, araçta ufak maddi hasar oluştuğu, bakımları yapıldıktan sonra Erzurum'dan yola çıkarak kazasız, belasız geri döndüklerini ifade etti.
Yeşilbeyazlı taraftarlar, cuma günü Erzurum'a doğru 5 otobüsle yola çıktı. Cumartesi günü 09.15 sıralarında Orhan Yılgın idaresindeki 16 AHL 409 plakalı otobüs kayan tıra çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 taraftarın içerisinde bulunduğu otobüsteki 2 kişi hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan taraftarlar, dün oynanan BB Erzurumspor müsabakasını tribünden izledi.

Kaza yaptıkları otobüsle geri döndüler
Kazanın ardından taraftarlar müsabakayı izlerken şoför Yılgın, otobüsü 2 tane çekici yardımıyla yerinden kaldırttı. Otobüsün ön camı çatlarken, devrilen kısmında maddi hasar oluştu. Yapılan bakımların ardından otobüs yeniden çalıştırılarak, maçın oynandığı stadyuma getirildi. BB Erzurumspor, Bursaspor'u zorlu müsabakada 21 mağlup ederken, taraftarlar maçın ardından aynı otobüsle tekrar yaklaşık bin 300 kilometre yolculuk yaparak Bursa'ya geri döndü. Yeşilbeyazlı taraftarları taşıyan otobüsü Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önünde Taraftarlardan Sorumlu Yönetici Kıvanç Cakalıoğlu karşıladı.
Taraftarların Erzurum'a 55 kilometre kala trafik kazası geçirdiğini dile getiren Cakalıoğlu, "Bu sene bu üçüncü kazamız oldu. Allah'tan can kaybımız olmadı. Hemen yaralılarımıza ilk müdahale yapıldı. Olayın ardından Başkanımız Mesut Mestan, milletvekillerimiz ve Bursalı iş insanlarımız hemen taraftarlarımıza sahip çıktı. Orada yalnız bırakmadılar. Bu sene şampiyonluğa giden yolda cefakar taraftarımızla beraber bu yolda bunları çekmek varmış. Bu saatten sonra daha da güçlenerek, yaralarımızı sararak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

"Aracımızın bakımlarını yaptırıp geri döndük"
Otobüs şoförü Orhan Yılgın, "Yol karlı ve buzluydu. Sağ tarafımızda bir tane tır vardı. Tır kayıp bize doğru gelmeye başladı. Bize vurmasın diye sol tarafa geçince yoldan çıktık. Kazanın ardından otobüs yan yattı. Hemen yolcuları taliye ettik. Kazanın ardından aracımızda fazla zarar yoktu. Aracımızı çalıştırıp, bakımlarımızı yaptırıp, taraftarlarımızla beraber geri döndük. Aracın sol tarafında hasar var ve ön camı çatladı. İki tane kurtarıcı yardımıyla otobüsü kaldırdık" açıklamasını yaptı.
Cüneyt Adiloğlu ise, "Kaza sırasında otobüsteydik. Tır önümüze çıktı, biz de kendimizi kurtarmak için sol tarafa geçtik. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Dönüşte yine aynı otobüsle geri döndük. Allah bizi korudu" diye konuştu.
Kazayı kayıt altına alan Volkan Sönmez ise, "Kaza sırasında öndeydim. Kaza olacağı belliydi. Önümüzde giden tır yalpayarak gidiyordu. Ben de o niyetle görüntüyü çektim. Kaza yaptık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Biz takımımızı her zaman, her yerde destekleyeceğiz. Bursaspor nerede olursa olsun bayrağımızı götürmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Öte yandan taraftarların dönüş anında tezahürat ve eğlenceli yolculuğu çektikleri videolara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’dan Vergi Çalıştayına davet
YEREL HABERLER İTSO’dan Vergi Çalıştayına davet
Ponzi Arzu'nun tutukluluk itirazına ret
YEREL HABERLER Ponzi Arzu'nun tutukluluk itirazına ret
'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret
YEREL HABERLER 'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ...
Bursa'da 1 ton bedava hamsi izdihamı Bir ton hamsi 3 saatte bitti
YEREL HABERLER Bursa'da 1 ton bedava hamsi izdihamı Bir ton hamsi 3 ...
Bursa'da AVM'de narkotik nokta uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'de narkotik nokta uygulaması
(ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan büyük talep var Yemek yarışma programları şef bıçağı satışlarını patlattı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sadece şefler kullanıyordu, şimdi hanımlardan ...
Mobil irşât timi görevde Müftü ve imamlar çarşı ve pazarı gezip halkı irşât ediyor
YEREL HABERLER Mobil irşât timi görevde Müftü ve imamlar çarşı ve ...
Zirvede hafta sonu yoğunluğu Sise rağmen pistler doldu, teleferikte uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Zirvede hafta sonu yoğunluğu Sise rağmen pistler ...
Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Topuklu Kramponlar engelliler için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Topuklu Kramponlar engelliler için sahaya çıkıyor
Başağmez’den Bursa Valisi Canbolat’a veda
YEREL HABERLER Başağmez’den Bursa Valisi Canbolat’a veda
Hayat Sağlık Grubu’ndan yeni yatırım Özel sağlık yatırımlarına bir yenisi eklendi Özel Aktif Hayat Tıp Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Hayat Sağlık Grubu’ndan yeni yatırım Özel sağlık ...
Bursa'da tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Bursa'da tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale ...
Uludağ hafta sonu doldu taştı
YEREL HABERLER Uludağ hafta sonu doldu taştı
Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara ...
Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu
Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
YEREL HABERLER Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu
YEREL HABERLER Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu
Mysia yolları doğa tutkunlarını ağırladı
YEREL HABERLER Mysia yolları doğa tutkunlarını ağırladı
Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun
YEREL HABERLER Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun
Mete Yarar: "İdlib yalnızca İdlib değil" "Esad'la yarın sabah konuşmaya karar verilse Esad’ın ömrü bir haftayı bulmaz" "2030'da ilk 5'te gördüğünüz devletlerin bir çoğu olmayabilir" "Biz dünyanın hiç bir yerinde geri çekilmedik" Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Güvenlik Politikaları ve Ortadoğu Programı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Mete Yarar: "İdlib yalnızca İdlib değil" "Esad'la ...
Osmangazi’den İdlib’e yardım TIR’ı Yardım TIR’ları İdlib’e uğurlandı
YEREL HABERLER Osmangazi’den İdlib’e yardım TIR’ı Yardım TIR’ları ...
Eğitim yatırımlarından taviz yok Harmancık'ın eğitim kompleksi yeni eğitim dönemine hazır
YEREL HABERLER Eğitim yatırımlarından taviz yok Harmancık'ın eğitim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X