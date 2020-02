Bursaspor taraftarları kaza yaptıkları otobüsle geri döndü

Bursaspor taraftarları dün Erzurum'da kaza yaptıkları otobüsle Bursa'ya döndü. Otobüs şoförü, araçta ufak maddi hasar oluştuğu, bakımları yapıldıktan sonra Erzurum'dan yola çıkarak kazasız, belasız geri döndüklerini ifade etti.

Yeşilbeyazlı taraftarlar, cuma günü Erzurum'a doğru 5 otobüsle yola çıktı. Cumartesi günü 09.15 sıralarında Orhan Yılgın idaresindeki 16 AHL 409 plakalı otobüs kayan tıra çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 taraftarın içerisinde bulunduğu otobüsteki 2 kişi hafif yaralandı. Kendi imkanlarıyla otobüsten çıkan taraftarlar, dün oynanan BB Erzurumspor müsabakasını tribünden izledi.



Kaza yaptıkları otobüsle geri döndüler

Kazanın ardından taraftarlar müsabakayı izlerken şoför Yılgın, otobüsü 2 tane çekici yardımıyla yerinden kaldırttı. Otobüsün ön camı çatlarken, devrilen kısmında maddi hasar oluştu. Yapılan bakımların ardından otobüs yeniden çalıştırılarak, maçın oynandığı stadyuma getirildi. BB Erzurumspor, Bursaspor'u zorlu müsabakada 21 mağlup ederken, taraftarlar maçın ardından aynı otobüsle tekrar yaklaşık bin 300 kilometre yolculuk yaparak Bursa'ya geri döndü. Yeşilbeyazlı taraftarları taşıyan otobüsü Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önünde Taraftarlardan Sorumlu Yönetici Kıvanç Cakalıoğlu karşıladı.

Taraftarların Erzurum'a 55 kilometre kala trafik kazası geçirdiğini dile getiren Cakalıoğlu, "Bu sene bu üçüncü kazamız oldu. Allah'tan can kaybımız olmadı. Hemen yaralılarımıza ilk müdahale yapıldı. Olayın ardından Başkanımız Mesut Mestan, milletvekillerimiz ve Bursalı iş insanlarımız hemen taraftarlarımıza sahip çıktı. Orada yalnız bırakmadılar. Bu sene şampiyonluğa giden yolda cefakar taraftarımızla beraber bu yolda bunları çekmek varmış. Bu saatten sonra daha da güçlenerek, yaralarımızı sararak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.



"Aracımızın bakımlarını yaptırıp geri döndük"

Otobüs şoförü Orhan Yılgın, "Yol karlı ve buzluydu. Sağ tarafımızda bir tane tır vardı. Tır kayıp bize doğru gelmeye başladı. Bize vurmasın diye sol tarafa geçince yoldan çıktık. Kazanın ardından otobüs yan yattı. Hemen yolcuları taliye ettik. Kazanın ardından aracımızda fazla zarar yoktu. Aracımızı çalıştırıp, bakımlarımızı yaptırıp, taraftarlarımızla beraber geri döndük. Aracın sol tarafında hasar var ve ön camı çatladı. İki tane kurtarıcı yardımıyla otobüsü kaldırdık" açıklamasını yaptı.

Cüneyt Adiloğlu ise, "Kaza sırasında otobüsteydik. Tır önümüze çıktı, biz de kendimizi kurtarmak için sol tarafa geçtik. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Dönüşte yine aynı otobüsle geri döndük. Allah bizi korudu" diye konuştu.

Kazayı kayıt altına alan Volkan Sönmez ise, "Kaza sırasında öndeydim. Kaza olacağı belliydi. Önümüzde giden tır yalpayarak gidiyordu. Ben de o niyetle görüntüyü çektim. Kaza yaptık. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Biz takımımızı her zaman, her yerde destekleyeceğiz. Bursaspor nerede olursa olsun bayrağımızı götürmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan taraftarların dönüş anında tezahürat ve eğlenceli yolculuğu çektikleri videolara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.