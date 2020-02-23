İTSO’dan Vergi Çalıştayına davet

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenecek olan Vergi Çalıştayına tüm üyeleri ve mali müşavirleri davet etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 27 Şubat Perşembe günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu’nda Vergi Çalıştayı düzenliyor. İnegöl’ün gerek iş, gerek eğitim, gerekse sosyokültürel hayatının gelişimi için bu ve benzeri eğitim seminerleri ve çalıştaylara büyük önem verdiklerini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bursa Vergi Dairesi Başkanlığımız ile birlikte sinerji içerisinde faydalı programlar düzenliyoruz. Bunlardan bir yenisini 27 Şubat Perşembe günü 14.0017.00 saatleri arasında Odamız Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Bursa Vergi Dairesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü M. Şakir Aydın’ın moderatörlüğünü yapacağı çalıştayda Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı uzmanlarımız ‘İnteraktif Vergi Dairesi’, ‘POS Cihazlarının Vergi İdaresince Takibi’, ‘Beyanname Üzerinden İndirim Yapılabilen Bazı Harcamalar’, ‘Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi’, ‘Muhtasar SGK Prim Hizmetleri Bildirgesi Birleştirme İşlemleri’, ‘KDV Kanunu İade Süreçleri’, ‘509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle İlgili Son Değişiklikler’ konu başlıklarında önemli bilgilendirmelerde bulunacaklar. Çalıştayımızın iş ve işlemlerin doğru ve bilinçli bir şekilde yürütülebilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağına inanıyor, tüm üyelerimizi ve mali müşavirleri programımıza davet ediyorum” dedi.

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