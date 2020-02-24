Medya Okulu İstanbul’da final yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10 hafta süren Medya Okulu, İstanbul’daki medya kuruluşlarını ziyaret programı ile sona erdi.

Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlerin vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Görükle Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Medya Okulu sona erdi. Bu sektöre ilgi duyanları 10 hafta boyunca alanında uzman medya çalışanları ile buluşturan etkinliğin son gününde İstanbul’daki medya kuruluşları ziyaret edildi. Eğitimlere katılanların uygulamaları da bizzat yerinde görmesi amacıyla düzenlenen gezinin ilk durağı İhlas Holding oldu. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, Bursa Medya Okulu kursiyerlerini İhlas Holding Haber Merkezi’nde ağırladı. Kursiyerler burada gazete çalışanlarını, çalışma ortamlarını, yaptıkları işlerin çeşitliliğini gözlemledi.

Ayrıca köşe yazarları editörler, haber müdürleri, spikerler ve reji odalarında bire bir görüşerek bilgi aldılar. Türk Medya grubu ve Albayrak Medya grubunu da ziyaret eden kursiyerler, 24 TV spikeri Rasih Turanoğlu ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

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