Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta

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Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak BursasporAltay maçının biletleri satışa çıktı. Saat 19:00'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Bursaspor Kulübü tarafından belirlendi. Fiyatlar şu şekilde:

Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL

VIP 1. Balkon:120,00 TL

VIP 1.Balkon: (203,228,229. Bloklar) 95,00 TL

BatıAltTribün: 95,00 TL

Batı AltTribün: (103,129. Bloklar) 75,00 TL

DoğuAltTribün: 35,00 TL

DoğuÜstTribün: 25,00 TL

Güney Kale Arkası: 15,00 TL

Tofaş Tribünü: 15,00 TL

Misafir Tribünü: 19,50 TL

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