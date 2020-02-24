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Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta

İHA

Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta

Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak BursasporAltay maçının biletleri satışa çıktı. Saat 19:00'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Bursaspor Kulübü tarafından belirlendi. Fiyatlar şu şekilde:
Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL
VIP 1. Balkon:120,00 TL
VIP 1.Balkon: (203,228,229. Bloklar) 95,00 TL
BatıAltTribün: 95,00 TL
Batı AltTribün: (103,129. Bloklar) 75,00 TL
DoğuAltTribün: 35,00 TL
DoğuÜstTribün: 25,00 TL
Güney Kale Arkası: 15,00 TL
Tofaş Tribünü: 15,00 TL
Misafir Tribünü: 19,50 TL

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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