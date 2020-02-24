Mudanya’ya 17 milyon liralık kredi tahsisatı

Marmarabirlik’e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin Başkanı Ali Yıldız, gübre ve ziraî ilâç dağıtımında kullanmak üzere kooperatif ortaklarına 17 milyon TL kredi limiti tahsis edildiğini açıkladı.

Marmarabirlik’in 2010 yılından bu yana üreticilere gübre ve ilaç desteğinin devam ettiğini hatırlatan Mudanya Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, önümüzdeki hasat döneminde teslim edecekleri ürün bedellerinden kesilmek üzere ortaklarına Marmarabirlik yönetimi tarafından 17 milyon TL kredi limiti tahsis edildiğini söyledi. Yıldız, “Üretici, gübre ve ziraî ilâcı bugün alacak, 2020 Aralık sonunda ürün bedelinden ödeyecek. Belirlenen kredi limitleri ortaklarımızın kooperatiflerine, zeytin alım kampanyasında son 3 yılda teslim ettikleri toplam zeytin miktarının 1/3’ü oranında ve kilogram başına 1,15 TL/kg olarak hesaplanacak. Ortak başına tahsis edilecek ayni kredi limiti 1.150 TL’den az olmayacak” diye konuştu.

Kooperatifine ürün veren ortağın her zaman kazançlı olduğunu ifade eden Başkan Yıldız, ortaklara aynî kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda adımlar attıklarını söyledi. Marmarabirlik ArGe ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle organik ve organomineral gübreyi "koporganik" adı altında üretici ortaklara sunduklarını kaydeden Yıldız, "Şu ânda piyasa değeri 5560 lira olan gübreyi 33,5 liraya, 1520 lira olan paketi ise 8,5 liraya veriyoruz. Kooperatifimize gelen ön talepler çok yoğun. Ucuz olan gübreden tonlarca talep eden ortaklarımız var. Birlik olarak önümüzdeki dönemlerde göztaşı, bordo bulamacı ve bakırlıyı da piyasaya sunmak istiyoruz. Kurumumuzu ve üreticiyi ayakta tutmak için çabalarımız ve çalışmalarımız sürecek. Maksadımız aradaki kâr farkını kaldırıp daha ucuz bir şekilde ortaklara zirai ürünleri sunmak" dedi.

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