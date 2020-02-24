Japonlardan Karacabey’e tohum tesisi

Japon tohum firması Bursa’nın Karacabey ilçesine tesis kuracak.

Geçtiğimiz aylarda Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden Takii firması, Türkiye’de tesis kurmak için verimli tarım arazileri ve coğrafî avantajlarıyla öne çıkan Karacabey’de yer arayışına girmişti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’la da görüşen firma, 30 dönümlük bir arazide tesisini Karacabey’de kurma kararı aldı. Başkan Özkan, “Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına önemli girişimlere imza atan Karacabey Belediyesi’nin bu çalışmaları, ilçede uluslararası seviyede önemli adımlar atılmasına imkan sağlıyor. Türkiye’de sebze ve çiçek tohumu tesisi kurmak için ülkenin pek çok yerini gezerek incelemelerde bulunan Japonya’nın en büyük tohum üreticilerinden Takii firması, verimli toprakları ve coğrafî avantajlarının etkisiyle Bursa'nın Karacabey ilçesinde karar kılmış ve bölgede yer arayışına başlamıştı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’la da görüşen firma, ilçede belirlenen 30 dönümlük bir arazi üzerinde tesisini kurma kararı aldı. Yapılan tüm görüşmelerin ardından sevindirici haber önceki gün geldi.

Ziyarette Takii Avrupa Üretim Müdürü Yukihiro Saito, Takii Genel Koordinatörü Hırokazu Watanabe ile Takii Türkiye Üretim Müdürü Sadettin Tezyener, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

2022’ye kadar tesis hazır hale gelecek

Belediye Başkanı Ali Özkan ile yeniden bir araya gelen Takiifirma yöneticileri, birlikte yaptıkları toplantıda Yolağazı Mahallesinde belirlenen 30 dönümlükarazideki tesisleri, 2022 yılına kadar kurma kararı aldı.

Takii Türkiye Üretim Müdürü Tezyener yaptığı açıklamada, “Bir Karacabeyli olarak, bu yatırımın şehrimize gelmesinden sevinç duydum. Mayıs ayında ilk ürünlerin ekimine başlanacak. Yıl boyu üretimlerimiz olacak. Tesisin komple inşa edilip yüzde 100 olarak faaliyete geçmesi, 2022’nin başlarını bulur diye plânlıyoruz. Firmanın şehrimize gelmesine katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Ali Özkan’a da ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.

Dünyanın ilgisini çekiyor

İlçedeki ziraî faaliyetleri daha da iyileştirmek için çalıştıklarını aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının ilçeye çekilmesi adına gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu neticeler verdiğini söyledi.

3T vizyonunun önemli bir parçası olan tarım konusunda önemli adımlar attıklarına işâret eden Özkan, “İlçemizdeki verimli toprakların korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Japonya’nın alanında en büyük firmalarından birinin Karacabey’de tesis yatırımı yapması ilçemiz adına gurur verici. Bu tür firmaların daha da çoğalmasıyla Karacabey, tarımsal üretimde ülkemizin öncüsü haline gelecek” dedi.

Başkan Özkan, tohum sektöründe dünyanın en büyük firmalarından birine daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, “Bu dönemde birçok yeni yatırım sayesinde ve 3T vizyonumuz ile büyük Karacabey yürüyüşümüz devam edecektir” diye konuştu.

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