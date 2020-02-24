Gençlerden ikincilik kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm U18 kız takımı, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ilk etabını ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 19.su düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve Yıldızlar Atmalar Ligi 1. Kademe yarışları Mersin’de yapıldı. Nevin Yanıt Atletizm pistinde yapılan organizasyonda 4 farklı yaş grubu Gülle, Çekiç, Disk ve Cirit dallarında kupa ve madalyalar için yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 14 sporcuyla mücadele ettiği şampiyonada yeşilbeyazlılar U16 Disk’te Sudenaz Çetin’le ikincilik, U16 Gülle’de Nisa Zeycan Köse ile üçüncülük, U18 Disk’te İrem Aydın ile birincilik, U18 Cirit’te Arzu Atlı ile ikincilik, U20 Cirit’te Gönül Demir’le üçüncülük ve Büyükler Gülle’de İlayda Ertunç’la ikincilik madalyası kazandı. Toplamda 6 madalyanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci etap yarışlarını U18 Kızlarda topladığı 2973 puanla takım halinde ikinci sırada tamamladı.

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