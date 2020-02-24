İbrahim Üzülmez: İnanarak buraya geldik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İbrahim Üzülmez: İnanarak buraya geldik

DHA

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez yaptığı açıklamada, "Biz inanarak buraya geldik, kendimize güveniyoruz. Kalan haftalarda moral ve motivasyonu üst düzeyde olan takımlar öne geçecek" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez yaptığı açıklamada, "Biz inanarak buraya geldik, kendimize güveniyoruz. Kalan haftalarda moral ve motivasyonu üst düzeyde olan takımlar öne geçecek" dedi.
TFF 1´inci Lig´de 27 Şubat Perşembe günü sahasında Altay´ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde devam ederken, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor karşısında alınan 2-1´lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getiren Teknik Direktör Üzülmez, en azından kaybetmemeleri gereken bir maç olduğunu söyledi.
"PUAN KAYIPLARI OLACAKTIR"
Maçı iki ayırmaları gerektiğine işaret eden Üzülmez, "İlk yarıda istediklerimizi ortaya koyamadık. Futbol açısından biraz daha düşük bir profil çizdik, ancak ikinci yarı oyuncularım kendilerine yakışan bir oyun ortaya koydular. Erzurum, zor bir deplasman. Hava şartları gelen takımları etkiliyor, bizim açımızdan bu tabii ki bir mazeret değil. Rakibimiz belki de sezonun en önemli futbolunu oynadı. Maçın kırılma anları da vardı; beraberliği yakaladıktan sonra kontra ataklarla girdiğimiz 2-3 pozisyon var, Recep ya da Traore´nin girdiği pozisyonları değerlendirebilsek çok daha farklı bir skor ile ayrılabilirdik. Bizim için üzüntü verici bir skor ama ikinci yarıdaki futboldan ötürü oyuncularımı tebrik ettim. Bu tür puan kayıpları olacaktır, önemli olan şimdi yeni bir seriye başlayacağımız bu haftalarda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirip buradan nasıl çıkabiliriz düşüncesi ve anlayışı içerisindeyiz" dedi.
"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"
Altay ile oynayacakları mücadelenin zorlu geçeceğinin vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu ligde takımların birbirinden çok fazla üstünlükleri yok. Her maçın zorluk derecesi yüksek geçiyor. Bursaspor´u iyi tanıyan bir teknik adamları, önemli oyuncuları var. Biz saha ve seyirci avantajını iyi kullanan takımlardanız. Taraftarımız nasıl ki Adana Demirspor maçında bizi desteklediler, bize sahip çıktılar bundan sonra da aynı desteği vermelerini istiyoruz. Perşembe günü onlara ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz. Zirveden kopmamak adına kesinlikle kaybetmemiz gereken bir maç. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.
"MORAL VE MOTİVASYONU ÜST DÜZEYDE OLAN TAKIMLAR ÖNE GEÇECEK"
Sezon başındaki kadro planlaması ve derinliğinin, fikstür yoğunluğu için de yapıldığını belirten Üzülmez, "Bizim en büyük sıkıntımız her hafta cezalı oyuncumuz var. Bu hafta da Tayfur Bingöl yok. Bu bize mi denk geldi anlamadım bir teknik direktör olarak. Yaşayabileceğim en büyük şanssızlıkları yaşıyorum. Kenar oyuncusu Burak Kapacak sakatlandı, sonrasında Özer Hurmacı cezalı duruma düştü. Sizler de takdir edersiniz ki 3 sağ kanat oyuncum; Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfur Bingöl sakat ya da cezalı. Mazeret yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu oyuncuları kimse yalnız bırakmasın, biz inanarak buraya geldik, kendimize güveniyoruz. Kalan haftalarda moral ve motivasyonu üst düzeyde olan takımlar öne geçecek" ifadelerini kullandı.
"HERKESİN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR"
Takımın son haftalardaki gol performansını da gelen bir soru üzerine değerlendiren Üzülmez, "2-3 haftalık sürede Seleznov´un da performansı düştü, doğru. Seleznov ile konuşmak istiyorum. Serdar Özkan´ın beklentimin altında olduğunu söyleyebilirim. Benim inandığım, güvendiğim, transferi için çok çaba sarf ettiğim bir oyuncu. Bu ligin kolay olmadığını gördü, daha fazla çalışması, daha fazla üretmesi lazım. Seleznov´un da ilk geldiğimiz haftalardaki performansında olmadığını biliyoruz. Taraftarımızla güzel bir diyaloğu var ama saha içerisinde eğer ki disiplinden uzaklaşırsanız, coşku olarak ortaya koymazsanız yarın o tepki olarak döner. Bunları futbolun içerisinde yaşadık. Sadece Seleznov olarak da değerlendirmemek lazım, Kubilay Kanatsızkuş benim çok beğendiğim bir oyuncu ama Kubilay´ın beden dili daha pozitif olabilir. Çünkü meziyetlerine, bireysel kalitesine baktığınız zaman bu potansiyeli taşıyan oyunculardan ama futbol duygusallığı kaldırmıyor. Futbolda hırçın olacaksınız, futbolda isteyeceksiniz, futbolda gayretli olmanız gerekiyor. Kubilay´a Altay´a karşı görev vermeyi de düşünüyorum. Taraftarlarla da bütünleşmesi anlamında, o olumsuz tabloyu çevirmesi anlamında herkesin de Kubilay´a destek vermesi gerekiyor. Aslolan Bursaspor´dur. Herkesin maksimum desteği vermesi gerekiyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız
YEREL HABERLER Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız
Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında
Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında
Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı
YEREL HABERLER Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım ...
Kunak’tan sağlıklı beslenmenin şifreleri Dr. Kunak: “Mutlaka zeytin yemeliyiz” “Sebzelerin çiğ olarak yenmesini tavsiye ediyorum”
YEREL HABERLER Kunak’tan sağlıklı beslenmenin şifreleri Dr. Kunak: ...
Gençlerden ikincilik kupası
YEREL HABERLER Gençlerden ikincilik kupası
Nestlé’nin Bursa’daki her iki tesisine birden “Sıfır Atık” Belgesi
YEREL HABERLER Nestlé’nin Bursa’daki her iki tesisine birden “Sıfır ...
Hedef Büyükşehir’den başarı gençlerden
YEREL HABERLER Hedef Büyükşehir’den başarı gençlerden
Eylemleri sonuç veren işçiler sendika başkanına konfetilerle teşekkür etti
YEREL HABERLER Eylemleri sonuç veren işçiler sendika başkanına ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Hurdacı dükkânında cinayet saniye saniye kamerada Kayıp motosikletinin hurdacıda olduğunu iddia eden genç, tartıştığı mekân sahibi tarafından silahla vuruldu Cinayet zanlısı: "Sizi de iş yerinize gelip çocuklarınızın yanında tehdit etselerdi aynısını yapardınız"
YEREL HABERLER Hurdacı dükkânında cinayet saniye saniye ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinden duygusal paylaşım
YEREL HABERLER Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert ...
Babasını baltayla öldüren evlat adliyede Babasını baltayla öldürerek karakola teslim olan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Babasını baltayla öldüren evlat adliyede Babasını ...
Japonlardan Karacabey’e tohum tesisi
YEREL HABERLER Japonlardan Karacabey’e tohum tesisi
İnegölspor inancını koruyor
YEREL HABERLER İnegölspor inancını koruyor
Nilüfer’de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
Bursaspor'da dikkat çeken istatistik
YEREL HABERLER Bursaspor'da dikkat çeken istatistik
Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye hapis
YEREL HABERLER Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye hapis
Mudanya’ya 17 milyon liralık kredi tahsisatı
YEREL HABERLER Mudanya’ya 17 milyon liralık kredi tahsisatı
Kadınlarda bu hastalık 9 kat daha fazla görülüyor Ağzınızın ve gözlerinizin kuruması bu sjögren rahatsızlığından olabilir
YEREL HABERLER Kadınlarda bu hastalık 9 kat daha fazla ...
Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta
YEREL HABERLER Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta
Anlamsız anlamsız konuşmaya başladıysanız, elleriniz titriyorsa, soğuk soğuk terliyorsanız tehlikedesiniz
YEREL HABERLER Anlamsız anlamsız konuşmaya başladıysanız, elleriniz ...
Mudanya Devlet Hastanesinde 'verimlilik' denetimi
YEREL HABERLER Mudanya Devlet Hastanesinde 'verimlilik' denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X