Başkan Erdem kadınların dayanışmasına ortak oldu

Çatalağıl Kadın Dayanışma Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kadınların dayanışmasına ortak oldu.

Nilüfer’deki kadın dernekleri, hem ortak çalışmalar yaparak, hem de düzenledikleri kahvaltılarda bir araya gelerek aralarındaki bağı güçlendiriyor. gleneksel hâle gelen kahvaltı, bu kez Çatalağıl Kadın Dayanışma Derneği ev sahipliğinde gerçekleşti. İlginin büyük olduğu kahvaltıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katılarak bir yandan kadınların dayanışmasına ortak oldu, diğer bir yandan da kadınların taleplerini dinledi. Kadınlarla sohbet eden Başkan Erdem, Çatalağıl Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Başkılıç’tan da çalışmaları hakkında bilgi aldı. Nilüfer’deki kadın derneklerinin örnek çalışmalar yaptığını belirten Başkan Erdem, üretimin önemine vurgu yaptı. Nilüfer Belediyesi’nin verdiği destekle kadınların üretime dâhil olduklarını belirten Başkan Turgay Erdem, kadın dernekleriyle birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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