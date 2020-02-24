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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İbrahim Üzülmez: "Seleznov'la konuşmak istiyorum"

İHA

Hücum oyuncularının son haftalardaki performanslarından memnun olmadığını belirten İbrahim Üzülmez, "23 haftalık süre içerisinde Seleznov'un da performansı düştü. Onunla bugün bu konuda konuşmak istiyorum" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladıı. İlk olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini yorumlayan tecrübeli teknik adam, "İlk 45 dakikada istediklerimizi ortaya koyamadık. Biraz daha düşük bir profil çizdik. İkinci devrede oyuncularım kendine yakışan bir futbol ortaya koydu. Erzurum zor bir deplasman. Hava şartları, saha şartları, gelen takımları etkiliyor. Ama bu, bizim açımızdan bir mazeret değil. Rakibimiz iyi oynadı. Belki de sezonun en önemli futbolunu oynadılar. Ama maçın kırılma anları da vardı. Kontra ataklarla girdiğimiz 23 pozisyon var. Recep veya Traore'nin girdiği pozisyonları değerlendirsek çok daha farklı sonuçla dönebilirdik. Rakibimize kaybettik. Bu 5 haftalık periyottan kârlı çıkan takımlar çok avantaj yakalayacak. İkinci yarıdaki futboldan dolayı oyuncularımızı tebrik ettim. Bu tür puan kayıpları olacaktır. Buradan en kârlı şekilde nasıl çıkabiliriz anlayışı içerisinde antrenmanlara başladık" diye konuştu.
"Altay maçı zor bir maç"
TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak Altay maçına da temas eden Üzülmez, "Bu ligde takımların birbirlerine çok fazla üstünlükleri yok. Altay maçı zor bir maç. Yeni bir teknik adamları var. Bursaspor'u iyi tanıyan bir teknik adam. Paixao, Kappel, Tatos, Putsila gibi önemli oyuncuları var. Biz kendi saha ve seyirci avantajını iyi kullanan takımlardan biriyiz. İnanıyorum ki perşembe akşamı taraftarlarımız, nasıl ki Adana Demirspor maçında bizlere destek çıktılar, bundan sonraki süreçte de buna devam edeceklerini düşünüyorum. Perşembe günü onlara ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz. Zirveden kopmamak adına kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maç. Oyuncularıma güveniyorum. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendirip bu maçtan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
"Yaşayabileceğim en büyük şanssızlıkları yaşıyorum"
Hafta içi fikstürünün getireceği yorgunlukla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan 45 yaşındaki teknik direktör, "Kadro kalitesi, derin kadro dediğimiz yapılanmalar, sezon başında bu haftalar için yapılıyor. 3 günde bir maç oynamak takımları yoracaktır. Bizim en büyük sıkıntımız, ne hikmetse her hafta eksik olmamız. Her hafta eksik, cezalı var. Bu hafta da Tayfur Bingöl yok. Haftaya Tayfur gelir, başka oyuncularımız gelmez. Bize mi denk geldi anlamadım. Bir teknik adam olarak yaşayabileceğim en büyük şanssızlıkları yaşıyorum. Burak Kapacak sakatlandı, arkasından Özer Hurmacı'nın cezalı olması, sizler de takdir edersiniz ki 3 tane sağ kanatta oynayan oyuncunun üçü de yok. Özer cezalı, Burak sakat, Tayfur cezalı. Mazeret yok, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizi kimse yalnız bırakmasın. Kendimize güveniyoruz, inanarak geldik. Taraftar üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Zorlu deplasmanda geldiler, bize destek verdiler. Kalan 11 haftada moral ve motivasyonu üst seviyede olan takımların bir adım öne geçeceğini düşünüyorum" dedi.
"Perşembe günü Kubilay'a şans vermeyi düşünüyorum"
Gol yollarında son haftalarda sıkıntı yaşandığını kabul eden Üzülmez, Yevhen Seleznov ve Serdar Özkan'ın performanslarından memnun olmadığını da ifade etti. Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı:
"23 haftalık süre içerisinde Seleznov'un da performansı düştü. Onunla bugün bu konuda konuşmak istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk haftalardaki performans seviyesinde değil. Taraftarla güzel bir diyaloğu var. Ama saha içerisinde disiplinden uzaklaşıp ortaya coşku koymazsanız yarın onlar tepki olarak döner. Bunları fazlasıyla yaşadık. Bugün herkes alkışlar, yarın kötü olduğu zaman tepki gösterir. Seleznov'un da bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Serdar Özkan'ın beklentimin altında olduğunu söyleyebilirim. Benim inandığım, güvendiğim ve transfer edilmesiyle ilgili çok çaba gösterdiğim oyuncu. Ligin kolay olmadığını kendisi de gördü. Daha fazla çalışması ve üretmesi lazım. Kubilay çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Kubilay'a bir ağabey olarak vereceğim tavsiyelerden birisi; beden dili daha pozitif olabilir. Bireysel anlamda ortaya koyduğu kaliteye baktığımızda potansiyel taşıyan oyunculardan birisi. Ama futbol, duygusallığı kaldırmıyor. Hırçın olacaksınız, isteyeceksiniz, gayretli olmanız gerekiyor. Kendisinin de yapması gerekenler var. Perşembe günkü maçta ona görev vermeyi düşünüyorum. Taraftarlarla bütünleşmesi anlamında, o olumsuz tabloyu lehimize çevirmesi anlamında da herkesin Kubilay'a destek vermesi gerekiyor. Bursaspor kalıcıdır, bizler gelip geçiciyiz. Bu 11 haftalık süreçte oyunculara herkesin maksimum desteği vermesi gerekiyor. Bu camiayı sağlıklı bir şekilde limana yanaştıralım. Buna Bursa'nın, camianın ihtiyacı var. Bursaspor'un geleceği anlamında da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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