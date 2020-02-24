İpekböceği’ne bakım molası

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Kent MeydanıHeykel arasında sefer yapan T1 (İpekböceği) tramvay hattı 25 Şubat Salı günü saat 09.00’dan itibaren asfaltlama ve bakım çalışmaları sebebiyle 2 gün süreyle işletime kapatılacak. İpekböceği, çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Şubat Perşembe günü saat 07.00’dan itibaren normal seferlerine başlayacak. Bakım süresince T1 hattı güzergâhında otobüslerle ulaşım hizmeti verilmeye devam edecek.

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