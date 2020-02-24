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İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı

İHA

İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı

İnegöl Belediyesi, kurumda çalışan 39 kadrolu işçiyle 2020 ve 2021 yılları için toplu sözleşme imzaladı.
Kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme için encümen salonunda imza töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnsan Kaynakları Müdürü Osman Kalkan, Mâlî Hizmetler Müdürü Vural Özer, Hizmet İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Şube Başkan Yardımcısı Selim Bal ile İnegöl Belediyesi Sendika Temsilcisi Necmettin Sarkın katıldı. İmzaların atılmasının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kadrolu işçilerin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin toplu sözleşmelerini imzalamak üzer bir araya geldik. Şu ânda 39 personelimiz kadrolu çalışıyor. Onların 202021 yıllarını kapsayan mâlî ve sosyal haklarını belirlemek üzere Hizmetİş Sendikasıyla yapılan görüşmeleri sonuçlandırmış bulunuyoruz. Burada işçilerimizin aylıklarında enflasyon üzerinde artışlar gerçekleştirerek yapılan görüşmeler sonucunda her iki tarafın uzlaşmasıyla akdimizi sözleşme altına almış oluyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen sendika temsilcimiz ve sendika yöneticilerimize, kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcım ve dâire müdürlerimize karşılıklı anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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