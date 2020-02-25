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(Özel) 55 yıllık selvi ağacı işte böyle taşındı Bursa'da 100 kişinin bir haftalık çalışmasının ...

İHA

Bursa'da bir rezidans inşaatında 55 yıllık selvi ağacı kesilmek yerine başka yere nakledildi. Dev selvi, 100 kişiden oluşan 5 ekibin bir haftalık çalışmasıyla taşındı. Vinç yardımıyla sökülen ağaç, hidrolik modüler dorseye yüklenerek 750 metre ilerideki alana dikildi.

(Özel) 55 yıllık selvi ağacı işte böyle taşındı Bursa'da 100 kişinin bir haftalık çalışmasının ardından yerinden sökülen 55 yıllık selvi ağacı, rezidansların arka tarafına yapılacak caminin bahçesine taşındı

Bursa'da bir rezidans inşaatında 55 yıllık selvi ağacı kesilmek yerine başka yere nakledildi. Dev selvi, 100 kişiden oluşan 5 ekibin bir haftalık çalışmasıyla taşındı. Vinç yardımıyla sökülen ağaç, hidrolik modüler dorseye yüklenerek 750 metre ilerideki alana dikildi.
Bursa'da Atış Yapı tarafından inşî edilen 473 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Downtown Projesi, 688 konutun yan ısıra alışveriş merkezi, otel, eğlence merkezleri, kent müzesi, sanat ve kültür merkezini bünyesinde barındırıyor. İnşaatı 1 yılı aşkın süredir devam eden Downtown Bursa şantiye alanında bulunan 55 yıllık selvi ağacının manevi değeri olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi. Atış İnşaat CEO’su Ahmet Atış'ın talimatıyla, ağacın, rezidansların arka tarafına yapılacak caminin bahçesine nakledilmesine karar verildi. Ağacın taşınması için 100 kişiden oluşan 5 ayrı ekip kuruldu. 7 gün boyunca gecegündüz çalışan ekip ağacı köklerinden kurtardı. Geniş güvenlik tedbileri altında ağacın taşınması için altına çelik konseksiyonlar konup, etrafı saksı şeklinde oluşturuldu.
70 ton ağırlığa ulaşan ağaç böyle taşındı
Alınan tertibatla birlikte ağacın ağırlığı 70 tona ulaştı. Muhtemel bir kaza olmaması için ağaç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak, hidrolik SPMT adı verilen hidrolik modüler dorseye yüklendi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ni tek şeride indirdi. Ağaç, uzaktan kumanda ile yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından 750 metre ileriye götürüldü. Selvi ağaçı, buraya yapılacak olan caminin bahçesine dikildi.

"Bu projenin bize bir daire maliyeti oldu"
Atış İnşaat CEO’su Ahmet Atış, "Ağaç 55 yaşında. 55 yıl önce buraya dikilmiş. Artık yeni yerinde yaşamaya devam edecek. Bu projenin bize bir daire maliyeti oldu. Yaklaşık 450 bin lira civarında. Ama bizim için değerli bir ağaç. Bu ağacın manevi olarak değeri var. Bu şekilde taşımayla daha iyi olacağını düşünüyoruz. Projede 5 ayrı ekip, yaklaşık 100 kişi çalıştı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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