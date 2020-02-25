Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

İHA

Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

BursaAnkara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı
Kaza BursaAnkara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yurt dışından Türkiye'ye ailesini ziyarete gelen A.C yönetimindeki W CRK 94 plakalı lüks otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yoldan çıktı.
Savrulan otomobil karşı şeride geçti ve bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ters yöne girince tır ile çarpıştı
YEREL HABERLER Ters yöne girince tır ile çarpıştı
Kamyonetle motosiklet böyle çarpıştı Kaza sonrası kaçmak isteyen kamyonet sürücüsü vatandaşlar tarafından durduruldu
YEREL HABERLER Kamyonetle motosiklet böyle çarpıştı Kaza sonrası ...
Canan Karatay gündeme taşıdı, vatandaş sakatatçılara akın etti Ayak ve kelle satışları patladı
YEREL HABERLER Canan Karatay gündeme taşıdı, vatandaş sakatatçılara ...
(Özel) Tek isteği çalışıp ailesine bakabilmek 8 sene önce kalp kapakçığı değişen 30 yaşındaki genç, kendisini hiç kimsenin işe almamasına isyan etti
YEREL HABERLER (Özel) Tek isteği çalışıp ailesine bakabilmek 8 sene ...
(Özel) Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak
YEREL HABERLER (Özel) Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak
(Özel) 55 yıllık selvi ağacı işte böyle taşındı Bursa'da 100 kişinin bir haftalık çalışmasının ardından yerinden sökülen 55 yıllık selvi ağacı, rezidansların arka tarafına yapılacak caminin bahçesine taşındı
YEREL HABERLER (Özel) 55 yıllık selvi ağacı işte böyle ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ...
Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı
Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ailesini aradı
YEREL HABERLER Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ...
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 yaralı
Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ailesini aradı Polisten örnek davranış
YEREL HABERLER Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ...
İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme ...
İpekböceği’ne bakım molası
YEREL HABERLER İpekböceği’ne bakım molası
Bursaspor'un sağ kanadı kırık
YEREL HABERLER Bursaspor'un sağ kanadı kırık
Fetih Kupası heyecanı başladı Osmangazi’de mahalleler sahaya indi
YEREL HABERLER Fetih Kupası heyecanı başladı Osmangazi’de mahalleler ...
Vatandaştan Başkan Dündar’a sevgi çemberi
YEREL HABERLER Vatandaştan Başkan Dündar’a sevgi çemberi
Özdilek’ten Mudanya AVM açıklaması
YEREL HABERLER Özdilek’ten Mudanya AVM açıklaması
İbrahim Üzülmez: "Seleznov'la konuşmak istiyorum"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: "Seleznov'la konuşmak istiyorum"
Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor
Başkan Erdem kadınların dayanışmasına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Erdem kadınların dayanışmasına ortak oldu
Abdullahi Shehu: "Kolay maç olmayacak"
YEREL HABERLER Abdullahi Shehu: "Kolay maç olmayacak"
İbrahim Üzülmez: İnanarak buraya geldik
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: İnanarak buraya geldik
Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız
YEREL HABERLER Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız
Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Hurdacıdaki cinayet güvenlik kamerasında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X