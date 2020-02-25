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Hatlı avizelerle camiler ışıl ışıl

İHA

Bursalı ustanın yaptığı hat yazılı avizeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerin ihtişamını tamamlıyor.

Hatlı avizelerle camiler ışıl ışıl

Bursalı ustanın yaptığı hat yazılı avizeler, Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerin ihtişamını tamamlıyor.
Türkiye’deki binlerce cami dış mimarisiyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakırken, Bursalı ustanın yaptığı hatlı avizeler de bu camilerin güzelliğini tamamlıyor. Bugüne kadar birçok camiye avize yaptıklarını ifade eden Elmastaş Avize'nin kurucusu İsmail Akpınar, “Her yapıda olduğu gibi, camilerin de kendi yapısına göre avizeleri olması gerekir. Camilerin yapısına uygun avizeler o mescidin caminin özelliğini tamamlıyor. Uzun ömürlü olsun diye de bu tür avizeleri çok kaliteli gold paslanmaz malzemelerden yapıyoruz. Hat sanatına uygun şekilde kelimei tevhid ile bunları daha da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Genelde cami avizeleri son zamanlarda Osmanlı tipine döndü. Bunların temizliği daha kolay, daha uzun ömürlü ve görünümü daha güzel. Eski Osmanlı eserlerine daha uygun bir hale getirildi. Eskiden daha kristal yapılı avizeler vardı. Onlar kaldırıldığı için genelde bunları yapıyoruz. Bunların her ebadını yapıyoruz. Bu camide genelde adet olarak çok, fakat küçük ebatlı tercih edilmiş. Ona göre yaptık. Daha zengin görüntü oluşuyor. İstenilen yazıları yazabiliyoruz. Özel yazılar da yazabiliyoruz” dedi.
Genelde daha düz yazılar yazıldığını belirten İsmail Akpınar, “Hat şeklinde yazıyı getirmeye çalıştık. Ne kadar hatta uygun yazı yazılırsa daha çok takdir alıyoruz. Yazının da ön plana çıkması için arkadan led aydınlatmayla ışıklandırıyoruz. Eskiden sadece yazılar vardı. Işıklar yandığında belli olmuyordu. Şimdi ışıklandırmayı yapınca daha ön plana çıkarak görselliği arttı” şeklinde konuştu.
Ramazan ayına sayılı günler kaldığını ifade eden İsmail Akpınar, “3 aylar geldiği zaman malum camiler daha da dolup taşıyor. Büyük önem verilmeye başlanıyor. İstek ve talepler daha çok artıyor. Şu anda birçok siparişle camileri zenginleştirmeye çalışıyoruz. Osmanlı modeli dediğimiz modeller tercih ediliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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