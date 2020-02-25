Koşukavak 81 gün sonra Bursa'ya geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koşukavak 81 gün sonra Bursa'ya geliyor

İHA

Bursaspor'un eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 81 gün sonra Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda olacak.

Koşukavak 81 gün sonra Bursa'ya geliyor

Bursaspor'un eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 81 gün sonra Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda olacak.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak BursasporAltay maçı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak için ayrı bir anlam taşıyor. Sezon başında yeşilbeyazlılarda göreve başlayan fakat ligin 16. haftasında oynanan Menemenspor maçından önce görevden alınan genç teknik adam, perşembe günü eski takımına karşı 3 puan arayacak. En son ligin 14. haftasında 8 Aralık'ta oynanan Giresunspor maçında, Bursa Büyükşehir Stadı'na Bursaspor'un hocası olarak ayak basan Koşukavak, 81 gün sonra bu kez Altay'ın teknik direktörü olarak aynı stadyumda olacak.
İki hocanın puanları eşit
Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve gelen İbrahim Üzülmez, takımın başında çıktığı 8 maçta Koşukavak'la aynı performansı sergiledi. Menemenspor karşılaşmasıyla göreve başlayan Üzülmez, 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet elde ederek 15 puan topladı. Koşukavak da, sezon başında Bursaspor ile çıktığı ilk 8 mücadelede 5 galibiyet 3 mağlubiyet alıp, 15 puan toplamıştı.
İlk maçında Altay'ı galibiyete taşıdı
Ali Tandoğan'ın görevden alınmasının ardından geçtiğimiz hafta Altay'ın yeni teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, İzmir ekibinin başında çıktığı ilk maçta Adanaspor'u iç sahada 31 mağlup etmeyi başardı. Siyahbeyazlıların Portekizli forveti Marco Paixao, kaydettiği 3 golle maça damgasını vurdu. Bu galibiyetle ligde 34 puanla 5. sıraya yerleşen Altay, Süper Lig yarışında iddialı bir konuma geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden ...
Günün 7,5 saatini internette geçiriyoruz
YEREL HABERLER Günün 7,5 saatini internette geçiriyoruz
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şok operasyon
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şok operasyon
Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük
YEREL HABERLER Belediyespor bisiklet takımı dört dörtlük
'Altın bulduk, beraber değerlendirelim' mesajı atan kişiden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER 'Altın bulduk, beraber değerlendirelim' mesajı atan ...
Karacabey’de minikler sordu, başkan yanıtladı
YEREL HABERLER Karacabey’de minikler sordu, başkan yanıtladı
Hatlı avizelerle camiler ışıl ışıl
YEREL HABERLER Hatlı avizelerle camiler ışıl ışıl
Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
YEREL HABERLER Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı ...
İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu
YEREL HABERLER İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu
Hurdacı dükkanında saniye saniye kaydedilen cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Hurdacı dükkanında saniye saniye kaydedilen cinayetin ...
Babasını baltayla öldüren evlat tutuklandı
YEREL HABERLER Babasını baltayla öldüren evlat tutuklandı
Karacabey’de minikler sordu başkan yanıtladı
YEREL HABERLER Karacabey’de minikler sordu başkan yanıtladı
Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lüks otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
Ters yöne girince tır ile çarpıştı
YEREL HABERLER Ters yöne girince tır ile çarpıştı
Kamyonetle motosiklet böyle çarpıştı Kaza sonrası kaçmak isteyen kamyonet sürücüsü vatandaşlar tarafından durduruldu
YEREL HABERLER Kamyonetle motosiklet böyle çarpıştı Kaza sonrası ...
Canan Karatay gündeme taşıdı, vatandaş sakatatçılara akın etti Ayak ve kelle satışları patladı
YEREL HABERLER Canan Karatay gündeme taşıdı, vatandaş sakatatçılara ...
(Özel) Tek isteği çalışıp ailesine bakabilmek 8 sene önce kalp kapakçığı değişen 30 yaşındaki genç, kendisini hiç kimsenin işe almamasına isyan etti
YEREL HABERLER (Özel) Tek isteği çalışıp ailesine bakabilmek 8 sene ...
(Özel) Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak
YEREL HABERLER (Özel) Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak
(Özel) 55 yıllık selvi ağacı işte böyle taşındı Bursa'da 100 kişinin bir haftalık çalışmasının ardından yerinden sökülen 55 yıllık selvi ağacı, rezidansların arka tarafına yapılacak caminin bahçesine taşındı
YEREL HABERLER (Özel) 55 yıllık selvi ağacı işte böyle ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ...
Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa Ankara yolunda trafik kazası: 1 ağır yaralı
Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ailesini aradı
YEREL HABERLER Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ...
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 yaralı
Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ailesini aradı Polisten örnek davranış
YEREL HABERLER Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem'in ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X