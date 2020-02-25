Bursalı Adranos Tiyatro’dan bir palto uyarlaması

Bursa’nın özel tiyatrosu Adranos Tiyatro dördüncü sezonunu Nikolay Gogol’ün Plato adlı öyküsünden İzzet Boğa’nın sahneye uyarladığı ve yönettiği “Üç Erkek Oyuncu İçin Plato” adlı oyun ile açtı.

Müziklerini Nedim Yıldız’ın bestelediği oyunun sahne tasarımı illüstrasyon sanatçısı Merve Ergenoğlu’na ait. Kostümleri Aslıhan Pekin’e, ışık düzeni Bahadır Hançer’e ait olan oyunda Akaki Akakiyeviç karakterini İzzet Boğa canlandırırken Kutlay Akbal ve Aykan Yılmaz oyundaki diğer tüm karakterleri oynuyor.

Oyun bir devlet memurunun eskimiş, yama tutmaz paltosu yerine yeni bir palto diktirmek zorunda kalışı ve devamında gelişen olaylar nedeniyle ömrünü içinde geçirdiği devlet çarkıyla başka bir açıdan karşı karşıya kalmasını konu ediniyor. Acıklı hüzünlü bir hikaye olan “Palto” Gogol’ün alaycı diliyle trajikomik bir hal alıyor. İzzet Boğa bu öyküyü sahneye taşırken, Gogol’ün bu alaycı diline, oyuncu seyirci ilişkisi bakımından devam ederek ayrı bir katman kazandırıyor.

Tek perde ve 65 dakika boyunca seyir keyfi sunan oyun 11 Şubat’ta Nazim Hikmet Sahnesi’nde yeniden seyircisi ile buluştu. 16 Şubat’ta Ankara’da sahnelenen oyun, 25 Şubat 2020 Salı saat 20.00’da Bursa Nilüfer Belediyesi Konak Sahnesi’nde izlenebilir.

Bursalı Adranos Tiyatro 2014 yılında kurulmuş ve İzzet Boğa’nın Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı ‘Sardalya’ ile perde açmış, ilk sezonunda Romanya’ya kültürlerarası programa davet edilmiş ve Umut Veren Tiyatro ödülü almıştı. İkinci sezonunda İlan Hatsor’un ‘Maskeliler’ini sahneleyen ekip, iki sezon boyunca izleyicisinden etkileyici yorumlar almıştı. Üçüncü sezonunda İzzet Boğa’nın yazıp yönettiği “Memd’ali” adlı oyun Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Edebi Kurulu tarafından Devlet Tiyatroları Oyun arşivine de kabul edilmiş ve ayrıca Bursa’da İzzet Boğa’ya Direklerarası Seyircileri Komedi Erkek Oyuncu Ödülü kazandırmıştı. Adranos Tiyatro dördüncü sezonunda yine İzzet Boğa’nin kaleminden bir Palto uyarlaması ile izleyici karşında çıkmış oldu.

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