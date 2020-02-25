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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Raylı ulaşıma bakanlık desteği resmileşti

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Bursaray Emek Hattı'nın Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılmasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Raylı ulaşıma bakanlık desteği resmileşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Bursaray Emek Hattı’nın Şehir Hastanesi’ne kadar uzatılmasının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kararlı bir şekilde Ankara ile sürdürdüğü yoğun mesai meyvelerini vermeye devam ediyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Spor Bakanlığı’ndan peş peşe yatırım müjdeleri alan Bursa’ya bir müjde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan geldi. Başkan Aktaş’ın seçim beyannamesinde de yer alan Bursaray Emek Hattı’nın Yüksek Hızlı Tren ve Şehir Hastanesi bağlantısı, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak.
Cumhurbaşkanı imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hattın bakanlık tarafından yapılması için daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na talimat verirken, konu dün gece resmiyet kazandı. Bakanlar Kurulu’nun, “Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararına”, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın EmekYHTŞehir Hastanesi Uzatma Hattı eklendi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanırken, yürürlüğe girmiş oldu. Bu kararla Bursaray Emek hattını Şehir Hastanesi’ne kadar uzatacak hat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. Emek İstasyonu sonundaki geceleme hattından başlayarak, 4,59 kilometrelik uzatma hattı üzerinde 4 adet istasyon planlanıyor. Depo bağlantı hattı ile birlikte hattın yaklaşık uzunluğu ise 6 kilometre olacak.
Ulaşım rayına giriyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek hattının Şehir Hastanesi'ne bağlanmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ulaştırma Bakanına daha önce talimat verdiğini hatırlatarak, bu talimatın artık resmiyet kazandığını vurguladı. Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşım bu yatırımla sorun olmaktan çıkacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun yanında Şehir Hastanesi’ne kolay ulaşım için Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar da devam ediyor. Altınşehir Kavşağı’ndan NOSAB Cevizli Cadde’ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik bölümde yol çalışmalarımız tamamlandı. İkinci etap olan 3500 metrelik kısımla ilgili de kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Kamulaştırma çalışmalarının bitmesine paralel olarak da yaklaşık 6,5 7 kilometrelik bir hatla gayet güzel şekilde Şehir Hastanesine ulaşılabilecek. Aynı zamanda NOSAB’daki ağır tonajlı araçların da şehir içine girmeden, Çevre Yolu’na sevki mümkün olacak. Özellikle raylı sistem hattının Şehir Hastanesi’ne kadar uzatılması noktasında verdikleri destekler nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza ve konunun sürekli takipçisi olan milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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